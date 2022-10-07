Dolar 18,58 seviyesinin üzerinde tutundu
Haftanın son işlem gününde dolar Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/TL paritesi sabah saatlerinden itibaren 18,58 seviyesinin üzerinde tutundu.
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,58'in üzerinde tutundu. Farklı işlem platformlarında dolardaki en yüksek seviye 18,74 TL olarak kaydedildi. Haftanın son işlem gününde dolarda en düşük seviye ise 18,5581 oldu. Dün 18,54-18,61 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,5751'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,5820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 18,2110'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 20,7650'den satılıyor.
Dolar endeksi dün yüzde 1,2 yükselmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 112,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 0,9800'den işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, veri sonrası varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,5'in direnç, 111,4'ün destek konumunda bulunduğunu belirtti.
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