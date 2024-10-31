Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Ekim 2024 döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2680 liradan, Euro 37,2920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2660 liradan alınan dolar, 34,2680 liradan satılıyor. 37,2900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,2920 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2660 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,2030 lira olmuştu.
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