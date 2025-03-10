Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? 10 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 36,52 liradan, Euro 39,57 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,52 liradan alınan dolar, 36,52 liradan satılıyor. 39,56 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 39,57 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,44 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 39,58 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- 'Esad rejiminin artığı olan...'
- İmamoğlu'na yönelik tehditleri paylaştı!
- Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!