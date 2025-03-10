Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? 10 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? 10 Mart 2025 Pazartesi döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:16

İstanbul serbest piyasada dolar 36,52 liradan, Euro 39,57 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 36,52 liradan alınan dolar, 36,52 liradan satılıyor. 39,56 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 39,57 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 36,44 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 39,58 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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