Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Nisan 2023)

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:10

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:10

Veri gündeminde nisan ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yer alıyor.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artırıyor.

Bu beklentinin de etkisiyle seçime yaklaştıkça döviz talebi mevcut politikaları zorlayacak ölçüde arttı. Deprem etkisiyle oluşan maliyet ve giderek artan döviz talebi sonrasında ise bankacılar hükümetin mevduat faizindeki yükselişe "izin vermek zorunda kaldığını" düşünüyor.

TÜM FAİZLER AY BAŞINDAN İTİBAREN YÜKSELiŞTE



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin düşeceğini ve enflasyonun kontrol altına alınacağını söyledi. Her ne kadar Erdoğan faizler yükselmeyecek dese de ülke genelinde tüm faizler ay başından itibaren belirgin yükselişe geçti.

Seçim sonrası alışılagelmiş politikalara tekrar dönülebileceği yönündeki beklentiler ve giderek artan döviz talebi sonrası faiz üst sınırları içeren regülasyonların gevşetilmesiyle yükseliş yaşandı. TCMB faizi istisna kaldı.

TCMB verilerine göre sektör geneli ortalamalarına bakıldığında son altı ayda, üç aya kadar TL üzerinden açıklan mevduat getirisi yüzde 19 civarından yüzde 29 civarına yükselerek 20 yılın zirvesinde.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL bu sabah 19.41 civarında güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen 2.5 ayda yaklaşık yüzde 3.1 değer kaybetmiş oldu. Döviz ve altın alım satım işlemleri arasındaki fark ise (spread) TCMB talimatıyla belirgin açılmış durumda.

Serbest piyasada 21,3020 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.

Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Güne 1,0991 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 08:58 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 1,0976'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0938, en yüksek 1,0994 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0990 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 27.03.2023 tarihinde 1,0745 ile son bir ayın en düşük, 14.04.2023 tarihinde ise 1,1076 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Bu hafta 27 Nisan'daki TCMB faiz kararı öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta ise enflasyon raporu takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, bir dizi ekonomik verinin ve merkez bankalarının politika kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başlarken, S&P 500 endeksine yıl başından bu yana destek sağlayan teknoloji devi şirketlerin bilançoları da bekleniyor.

Bu hafta, İsveç ve Kanada merkez bankaları politika toplantısı düzenleyecek ancak dikkatler Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yeni başkan Kazuo Ueda'nın yönetiminde gerçekleşecek ilk politika toplantısının üzerinde olacak.