Dolar ve Euro ne kadar oldu? (9 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:19

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:19

Başta ekonomi olmak üzere iktidarın mevcut uygulamalarında değişim beklentisi nedeniyle piyasalarda yakından takip edilen 14 Mayıs seçimlerinden önce bugün iç gündemde iki Hazine ihalesi yer alıyor.

Hazine mayıs ayı ihalelerini bugün düzenleyeceği iki ihale ile tamamlanacak. Seçim öncesi tamamlanacak mayıs programı sonrası 12 Haziran'a kadar Hazine'nin iç piyasada düzenleyeceği bir ihale bulunmuyor.

Mayıs ayında toplam 103.1 milyar TL iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL'lik iç borçlanma hedefleniyor. Bugün düzenlenecek 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları öncesi Hazine yaklaşık bu ay yaklaşık 30 milyar TL borçlandı.

DOLAR TL'DE KAYIPLAR SÜRÜYOR

Dolar/TL bu sabah 19.5080'den güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.5 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4.04 seviyesinde gerçekleşti.

Serbest piyasada 21,4560 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21.4580 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21.5390 lira olmuştu

EURO DOLAR PARİTESİ DÜŞÜŞTE

Güne 1,1005 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:10 itibarıyla yüzde 0,10 azalışla 1,0993'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,1000, en yüksek 1,1054 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,1004 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 10.04.2023 tarihinde 1,0831 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2023 tarihinde ise 1,1095 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hafta başına kadar son sekiz işlem gününün yedisinde düşüş kaydeden Borsa İstanbul yılın başındaki zirveye kıyasla yüzde 22.3 geriledikten sonra dün yükseldi. BIST 100 endeksi dün yüzde 3.66, bankacılık endeksi yüzde 8.37 yükseldi.

Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur. Benzer şekilde altın talebi de yüksek seyrederken TCMB 100 ton civarında altın rezervini lokal talebin karşılanması için kullandığı hesaplanıyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç haftasında 17 milyar dolar artan KKM 109 milyar dolara ulaştı.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD Hazine tahvil getirileri, bankacılık sektöründe geniş çaplı bir kriz görülmeyeceği beklentisinin kuvvetlenmesiyle birlikte yüksek seyrini korurken, bu durum dolara da destek verdi. Dolar başlıca para birimleri karşısında değer kazandı.

Sterlin İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bu hafta faizleri yükselteceği beklentileriyle bir yılın zirvesine yaklaştı.