Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.

Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle bir araya gelecek
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:09

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iftar programına katılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, TBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile 21 Mart 2025 tarihinde (bugün) İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Kuleleri'nde 'TBB Geleneksel İftar Programında' bir araya gelecektir" denildi.

Öte yandan Şimşek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan döviz krizine ilişkin, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Mehmet Şimşek #Bakan #bankalar

İlgili Haberler

CHP’li Türeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 21 aylık dönemini inceledi: ‘Halka yükü ağır oldu’

CHP’li Türeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 21 aylık dönemini inceledi: ‘Halka yükü ağır oldu’
Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü: Neler konuşuldu?

Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü: Neler konuşuldu?
Mehmet Şimşek: Sayın Cumhurbaşkanımız yapısal reform yol haritasını açıkladı

Mehmet Şimşek: Sayın Cumhurbaşkanımız yapısal reform yol haritasını açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler