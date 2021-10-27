Dolarda son durum: (27 Ekim 2021)
10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki çağrısı ile başlayan diplomatik gerilimin azalmasıyla dolar gerilemeye başladı.
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar, iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçiyle yaşanan gerilimin etkisiyle önceki gece 9.85 lirayı görerek rekor kırmıştı.
DOLARDA SON DURUM
İstanbul serbest piyasada dolar 9,5370 liradan, euro (avro) 11,0950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 9,5350 liradan alınan dolar, 9,5370 liradan satılıyor. 11,0930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5130 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0380 lira olmuştu.
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