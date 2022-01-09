Domateste yeni rekor yolda

09 Ocak 2022 Pazar, 02:00

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bir fırtınaya dönüşen akaryakıt zamlarının yurttaşı her mal ve hizmet üzerinden vuracağını ifade ederek bunu Antalya’daki bir tarladan çıkıp İstanbul’a gelen domatesin yolculuğuyla anlattı. “Zamlar yakında çarşıya yansır” diyen Yalım’ın anlatımıyla işte detaylar: