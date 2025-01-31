Donald Trump'ın merkez bankalarından talebi: Faiz indirimi!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:01

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:01

ABD Başkanı Donald Trump, güçlü ekonomi ve belirsiz politikalara rağmen dünya genelinde faiz oranlarının düşmesi konusunda isteğini elde etmeyi başarıyor.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Kanada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, ABD'deki Federal Rezerv’in faiz oranlarını sabit tutmasıyla doların değerini etkileyebilir. Bu durum, Trump’ın ticaret hedeflerini karmaşıklaştırabilir.

AMB Başkanı Christine Lagarde, ticaret gerilimlerinin Euro Bölgesi’nde büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

Aynı zamanda Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem de, uzun süreli ticaret çatışmalarının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Öte yandan, ABD'deki Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini ve ekonominin iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Trump ise daha düşük faiz oranları talep etmeye devam ediyor.

Sonuç olarak, dünya genelindeki faiz değişiklikleri dolar üzerinde baskı yaratabilir, ancak Trump'ın küresel ticaret hedeflerine ulaşması karmaşıklaşabilir.