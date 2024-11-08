Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan ABD seçimleri değerlendirmesi: 'Endişeli ve üzgün hissediyorum'

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ABD seçimlerinde Trump’ın zaferini Demokratların kaybı olarak yorumlayarak, Demokrat Parti'nin işçi sınıfından uzaklaştığını belirtti.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu'ndan ABD seçimleri değerlendirmesi: 'Endişeli ve üzgün hissediyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:25

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 5 Kasım'da yapılan ABD seçimleri hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle ilgili "endişeli ve üzgün" hissettiğini belirten Acemoğlu, seçim sonucunu "Demokratların kaybı" olarak nitelendirdi. Ona göre bu yenilgi, Demokratların işçi sınıfıyla bağlarını koparmasından kaynaklanıyor.

Acemoğlu, Demokrat Parti'nin uzun süredir dijital dönüşüm, küreselleşme ve büyük göç hareketlerini desteklediğini, bu nedenle Amerikan işçilerine yabancılaştığını vurguladı. Partinin odak noktasının, kürtaj gibi mevcut tabanı ilgilendiren konulara yönelmesi ve işçi sınıfının sorunlarına yeterince eğilmemesi nedeniyle, işçilerin giderek Cumhuriyetçi Parti’ye yöneldiğine dikkat çekti. Acemoğlu, "Demokratlar, Amerikan işçilerini anlamak konusunda yetersiz kalıyorlar" diyerek partinin bu seçimde işçilerin desteğini kazanma fırsatını kaçırdığını belirtti.

Acemoğlu, Demokratların bu kopuşu giderememesi durumunda, işçi sınıfının evinin Trump ve Vance'in partisi olacağı öngörüsünde bulunarak ABD ve Demokrat Parti adına kaygılı olduğunu ifade etti.

 


Etiketler: #daron acemoğlu #ABD seçimleri #Donald Trump #cumhuriyetçi parti

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