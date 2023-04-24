Dört tekerlekli devasa kasaların sırrı çözüldü... Kimin döviz aldığı belli oldu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:43

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:02

Son günlerde büyük devasa kasalarlar Kapalıçarşı'ya gelen kurumlar yüksek miktarda döviz olmaya başladı. O görüntüler sonrası Merkez Bankası'nın piyasadan dolar topladığı iddia edildi ancak bankadan buna yalanlama geldi.

Bloomberg yayın kuruluşu ise Kapalıçarşı'dan yüksek miktarda döviz alanların kimler olduğuna dair önemli bir haber yayınladı.

Habere göre; Kapalıçarşı'daki döviz işlemlerinin yasal ve büyük ölçüde kayıt dışı olması günlük cironun tahmin edilmesini zorlaştırıyor. Ancak döviz büroları, çoğunlukla kurumsal müşteriler nedeniyle işlerin patladığını söylüyor.

ÇARPICI BOTAŞ İDDİASI

Kapalıçarşı'da güvenlik görevlileri eşliğinde ilerleyen dört tekerlekli devasa kasalar, aralarında piyasanın en büyük döviz alıcısı olan devlete ait enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın da bulunduğu büyük şirketlere ait dolarları taşıyor.

Bankalara getirilen kısıtlamaların dışında dolar alıp satma fırsatının bir bedeli var. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre dolar Kapalıçarşı'da bankalararası kura göre yüzde 5,2'den fazla primle satılıyor.

Perşembe günü İstanbul'da saat 11:45 itibarıyla lira, resmi kur olan 19.4063'e kıyasla çarşıda 20.4550'den işlem görüyordu. Türkiye'de piyasalar bayram tatili nedeniyle Perşembe günü saat 12.40'ta kapanmıştı.