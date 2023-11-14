Dünyaca ünlü banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltacak

Türkiye'de 67 şubesi bulunan ünlü banka HSBC, şubelerini azaltma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 15:46
Dünyaca ünlü banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltacak
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Dünyaca ünlü banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltma kararı aldı.

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, HSBC’nin Türkiye’de yeniden şube kapatmaya başladığını belirttiç

Babuşçu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"HSBC Türkiye’de yeniden şube kapatmaya başladı. Eylül ayı sonu itibariyle 67 şubesi bulunan bankanın yıl sonunda 50 şubenin altına inmesi bekleniyor..."

 

YATIRIM KARARINDAN VAZGEÇTİLER

Geçtiğimiz günlerde ise Japonya’nın otomotiv devi MAZDA da Türkiye’den çekilme kararı almıştı.

Ayrıca Koç Holding, LG ve Ford iş birliğinde Ankara'ya kurulması beklenen elektrikli otomobil batarya üretim fabrikasından vazgeçildiğini duyurmuştu. 

Avrupa'nın en büyüklerinden olacak tesisin, zamanlamanın doğru olmaması nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti.


HSBC banka Şenol Babuşcu

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