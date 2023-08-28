Dünyayı geride bıraktı: Konut fiyatlarında Türkiye zirvede!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:18

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, 2023 yılının ilk çeyreğini kapsayan Küresel Konut Fiyat Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre, dünya genelinde konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye oldu.

Türkiye’de konut fiyatları 2023 yılının ilk çeyreğinde, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 132,8 artış gösterdi. Türkiye’yi yüzde 18,8’lik artışla Kuzey Makedonya takip ederken 3. sırada yüzde 16,6’lık artışla Hırvatistan yer aldı.

Bu ülkeyi ise yüzde 15,3’lük artışla Litvanya izledi.

DÜNYA ÜLKELERİNDE ARTIŞ ORANLARI

Rapora göre, Yunanistan’da artış yüzde 14,5, Bulgaristan’daki artış ise yüzde 9,5 olarak kaydedildi.

Japonya’daki artış yüzde 6,8 olurken, Fransa’da bu oran yüzde 2,7, ABD’de yüzde 0,7 oldu.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE BÜYÜK ARTIŞ

Endeks şehirlerdeki fiyat değişimlerini de inceledi. Listenin zirvesinde, Türkiye’nin üç büyük şehri yer aldı.

Ankara’daki artış yüzde 135,3 olarak belirlendi. Ankara’yı yüzde 133 ile İzmir, yüzde 127,3 ile İstanbul izledi.