Kasım ayı kira artış sınırı açıklandı

Ekim ayında açıklanan TÜFE verisiyle birlikte kira zam sınırı yüzde 62,02 olarak belirlendi.

Kasım ayı kira artış sınırı açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:19

TÜİK'in bugün duyurduğu ekim ayı verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 62,02 olarak belirlendi.

Buna göre, bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde zam sınırı yüzde 62,02 olacak.

Temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulanmaktaydı.

Bu uygulamanın sona ermesiyle birlikte zam sınırı, daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya geri döndü.


Etiketler: #tüik #TÜFE #kira

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