Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları arasında TCMB’nin faiz kararı ve işsizlik verileri öne çıktı. Küresel piyasalarda ise bu hafta, UBS'in Credit Suisse’i satın alması ve Fed'in faiz artırımı büyük yankı buldu.
Geçtiğimiz ay “deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için” faizi 50 baz puan indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8,50’de sabit tuttu.
Piyasanın beklentisi de faizin bu seviyede tutulacağı yönündeydi. TCMB karar metninde para politikası duruşunu yeterli olduğunu belirten ifadesini korudu.
2022 YILINDA İŞSİZLİK YÜZDE 10.4 OLDU
Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,9 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.
EMEKLİYE ZAM TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içinde bulunduğu torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifinin toplam 16 maddeden oluştuğunu söyledi.
FED FAİZ ARTIRDI
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırdı.
Fed karar metninde ABD bankalarının sağlam bir görünümü olduğunu, ancak gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin değerlendirileceğini ifade etti.
Karar metninden çıkan sinyaller küresel piyasaları sarsan bankacılık krizine karşın Fed'in faiz artışlarından vazgeçmeyeceğini gösterdi.
UBS, CREDİT SUİSSE’I SATIN ALDI
UBS Group AG küresel finansal piyasalara yayılma tehlikesi gösteren bankacılık güven krizini aşma çalışmaları kapsamında devletin aracılık ettiği anlaşmayla Credit Suisse Group AG’yi satın almayı kabul etti. UBS rakibini almak için 3 milyar İsviçre Frangı (3,3 milyar dolar) ödeme yapmada anlaştı.
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