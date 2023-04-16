Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 07:00

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı, yıllık yüzde 21,5 arttı. Böylelikle şubatta, perakende satışlarda 2021 Nisan ayından bu yana en sert düşüş yaşandı.

KKM GİRİŞİ 53 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Kur korumalı mevduatta artış ivmesi devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına 7 Nisan haftasında net giriş 75,8 milyar lira oldu. Veri, 53 haftanın zirvesi olarak kaydedildi.

ABD'DE ENFLASYON TAHMINLERDEN İYİ GELDİ

ABD'de tüketici fiyatı endeksi (TÜFE) Mart'ta aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon ise yükselişini sürdürerek Fed'in 'oyunda kalacağı' beklentisini artırdı.

PSİKOLOJİK SINIRI AŞTI! BİTCOİN 10 AYIN ZİRVESİNDE

Bitcoin cuma günü psikolojik seviye olan 30 bin doları aşarak 10 ayın ardından ilk kez 30 bin 900 doların üzerini gördü. Ethereum ise Shapella güncellemesinin pozitif yansımaları ile haftalık yükselişini yüzde 14'ün üzerine taşıdı.