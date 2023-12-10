Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 10.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki yükseliş ivmesi rekor getirdi.

TCMB verilerine göre, 1 Aralık haftası itibariyle brüt rezervler 140,1 milyar dolar ile tarihi zirveye çıktı. Bankanın net rezervleri ise 35,8 milyar dolardan 34,8 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerde ise toparlanma izlendi. 1 Aralık haftasında swap hariç net rezervler eksi 46,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 51 milyar dolar olmuştu.

HAZİNE NAKIT DENGESI KASIMDA FAZLA VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 751 milyar 569 milyon lira, nakit giderleri 656 milyar 281 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 574 milyar 215 milyon lira, faiz ödemeleri ise 82 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 177 milyar 354 milyon lira fazla verdi. Kasım ayında nakit dengesinde, 95 milyar 288 milyon liralık fazlalık oluştu.

ALTIN HAFTA BAŞINDA REKOR KIRDI

Altın, Pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 3'ten fazla artış gösterdi ve 7 Ağustos 2020'deki seviyesine ulaşarak 2148,11 doları gördü. Böylelikle altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Ardından bu kazançların büyük bir kısmını geri verdi.

MOODY'S ÇİN'İN NOT GÖRÜNÜMÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Çin'in kredi notunu A1 olarak teyit ederken not görünümünü durağan'dan negatif'e düşürdü.

Finansal sıkıntıdaki bazı bölgelere ve yerel hükümetlere mali destek sağlanacağına dair gittikçe artan kanıtların Çin'in mali, ekonomik ve kurumsal gücüne yönelik aşağı yönlü risk oluşturması nedeniyle not görünümünün revize edildiği belirtildi.

Orta vadeli ekonomik büyümenin kalıcı biçimde düşeceğine dair artan risklerin de kararda etkili olduğu belirtildi. Moody's son olarak 2017'de Çin'in kredi notunu Aa3'ten A1'e düşürmüş, bu 1989'dan beri ilk not düşüşü olmuştu.