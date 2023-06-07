Ekonomist Şatıroğlu’ndan ‘kemer sıkma’ tavsiyesi: ‘Alacağınızı aldınız…’

Twitter hesabından ‘kemer sıkma’ tavsiyesinde bulunan ekonomist Tunç Şatıroğlu “Bu kadar kur artışına kallavi zamlar gelir. Artık tasarruf zamanı. Alacağınız aldınız, oturacak kemer sıkacak ve bu süreci atlatmaya çalışacaksınız” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:27
Ekonomist Şatıroğlu’ndan ‘kemer sıkma’ tavsiyesi: ‘Alacağınızı aldınız…’
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Ekonomist Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından Türk Lirası’nın döviz kurları karşısında değer kaybetmesi üzerine bir paylaşımda bulundu. 

Kur artışının zamlara sebep olacağını söyleyen Şatıroğlu’nun paylaşımı şu şekilde: 

“Evet bu kadar kur artışına kallavi zamlar gelir. Artık tasarruf zamanı. Alacağınız aldınız, oturacak kemer sıkacak ve bu süreci atlatmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı kısmanız elinizdekini de TL varlıkların haricinde yatırımlarda değerlendirmeniz riskten kaçınmanız gerekiyor.”

Mevcut durumda dolar/TL 23 bandında seyrediyor. Türk Lirası’nın değer kaybı ise yüzde 7’yi aşmış durumda. 


Tunç Şatıroğlu dolar/TL döviz kemer sıkma

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