Ekonomist Yeşilada açıkladı: Dolarda Albayrak tarzı
Ekonomist Atilla Yeşilada, iktidarın ekonomi politikasını yayınladığı yeni videoda değerlendirdi. Yeşilada, "Berat Albayrak döneminde başladığımız sisteme geri döndük" dedi.
Ekonomist Atilla Yeşilada, ülkedeki ekonominin son durumunu analiz ettiği yeni bir video yayınladı. Yeşilada, kur garantili TL mevduat sisteminin başarısız olacağına vurgu yaptı. Yeşilada ekonomi yönetiminde Berat Albayrak döneminde başlayan para satarak döviz baskılama sisteminin tekrar başladığına dikkat çekti. Videoda Yeşilada, 12 Ocak Çarşamba günü, doların TL karşısındaki değer kaybını şu şekilde değerlendirdi:
"Dolar, Türk Lirası'na karşı aşırı değer kaybediyor. Perşembe (13 Ocak) günü de çarşamba ortalama seviyelerinin hâlâ altındaydı. Ne oldu? Dolar dünya piyasalarında değer kaybediyor acaba bizde sıcak para var da onlar dolardan TL'ye mi geçti; Türkiye'ye yeni yatırım mı geldi? Halkımız dolar endeksi değer kaybediyor, biz de hemen TL'ye mi dönelim dedi? Böyle bir şey olmadı. Ne olduğunu biliyorum, ispat edemem. Ama Berat Albayrak döneminde başladığımız sisteme geri döndük. Merkez Bankası, kamu bankaları belki başka kitler; elinde döviz bulananlar, döviz satarak dövizi aşağıya itiyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Bu da saadet zinciri..."
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