Ekonomistler, Bakan Nebati'nin Cidde ziyaretini yorumladı: 'Nedeni para bulmak'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

İktidarın sıcak para arama çalışmaları son sürat devam ediyor. Daha önce Amerika’ya gidip yatırımcıları Türkiye’ye çağıran ve “Bir sorun olursa biz hemen çözeriz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin son durağı Suudi Arabistan oldu.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Cidde’deki Al-Salam Sarayı’nda bir araya gelen Nebati’ye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Bakanlığın doğruladığı ancak detaylarına ilişkin bilgi vermediği görüşme için Suudi haber ajansları olası işbirliklerinin ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin konuşulduğu bilgisini geçti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son iki yıldır olumsuz gelişmeler yaşanmış, Türk mallarına karşı gizli ambargo uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilişkileri düzeltmek için nisan ayında Suudi Arabistan’a gitmiş, Veliaht Prens Selman da haziran ayında Türkiye’ye gelmişti. Karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması, ihracatın eski seviyelerine gelmesi ve yatırım fırsatlarının konuşulması gibi kararlar alınmıştı. Ekonomi çevrelerinde yapılan yorumlarda ani ziyaretin nedeni Türkiye’nin giderek artan döviz ihtiyacına ve iki ülke arasında beklenen adımların atılamamasına bağlandı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, ziyaretin en önemli amacının iki ülkenin karşılıklı döviz takası anlamına gelen “swap” anlaşması olduğunu söyledi. İktidarın seçime kadar çok büyük bir döviz açığını karşılaması gerektiğini belirten Babuşçu, şu yorumu yaptı:

ABD İZİN VERMEYECEK

“Minimum 50 milyar dolar para lazım, seçime kadar ülkeyi götürebilmeleri için. Bu görüşmeye de onun için gittiler. Swap yapmak isteyeceklerdir ama ben olmasına çok ihtimal vermiyorum. Haziranda en üst düzey görüşmeler yapıldı direkt Kral Selman bin Abdülaziz geldi buraya yine de olmadı. Ben ABD’nin buna izin vereceğini sanmıyorum.”

DALGALANMALARA DİKKAT

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent’e göre ise diğer bakanların ziyarete katılmaması konunun borsaya davet olduğunu gösteriyor. Ziyareti Nebati’nin borsadaki gerilemeyi durdurma çabası olarak yorumlayan ayrıca görüşme ile swap anlaşması ihtimalinin de ortada olduğunu söyleyen Başlevent, “Ancak konu swap olsa Merkez Bankası başkanı görüşürdü” dedi.

BORSA’DA VEBAL NEBATİ’NİN

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, borsada geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmayı değerlendirdi. CHP’li Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Borsa İstanbul yöneticileri ve burayı denetlemekle görevli Sermaye Piyasaları Kurulu yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, saray kontrollü bir tabloda vurgun yapıldığını söyledi.

5.3 MİLYAR DOLAR

Toprak, “Küçük yatırımcıyı BİST’e çağıran ‘yatırımlarınız için güvenli liman’ diyen Bakan Nebati, son bir haftada paraları buharlaştırılan milyonlarca küçük yatırımcının vebalini taşımaktadır” dedi. Küçük yatırımcıların kaybettiği paranın yaklaşık 5.3 milyar dolar olarak hesaplandığını duyurduklarını belirten Toprak, şunları kaydetti: “İktidarımızda; reklam yüzü Hazine ve Maliye bakanı olan bu soygunun sorumlularından yargı önünde hesap sorulacaktır”