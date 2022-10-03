Elektrik fiyatları belirlendi (3Ekim 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,3 artışla 1 milyar 807 milyon 860 bin lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 800 lira, en düşük 10.00'da 2 bin 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 837 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 881 lira 53 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 12 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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