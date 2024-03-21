Son Dakika...Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
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