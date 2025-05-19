Emeklilere kötü haber: Bayram tatili uzarsa maaş zammı düşebilir!

Arife günü 5 Haziran Perşembe’ye denk gelen 4 günlük Kurban Bayramı tatili, 6 Haziran Cuma başlayıp 9 Haziran Pazartesi sona erecek.

Tatilin 10 güne uzatılması halinde, 2 Haziran Pazartesi gününden itibaren kamu kurumları ve çalışanlarının idari izinli sayılması için cumhurbaşkanı kararı gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinin uzatılmasını hem kendi hem de turizm sektörü açısından istediklerini, ancak nihai kararın beklenmesi gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işaret etti.

TEMMUZDAKİ ENFLASYON ZAMMI DÜŞÜK KALABİLİR

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın yorumuna göre, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları düşük kalabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı tüketici enflasyonu (TÜFE) verilerinin, yıllardır ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamları öncesinde, özellikle haziran ve aralık aylarında düşük açıklanması dikkat çekiyor.

Geçen yıl kasım ayında yüzde 2,24 olan aylık enflasyon, aralıkta 1,49 puanlık azalmayla yüzde 1,03 olarak açıklandı. Bu durum yıllık enflasyonun düşük çıkmasına ve ocak ayında memur ile emekli maaşlarına yapılacak zammın esas alındığı 6 aylık enflasyon farkının sınırlı kalmasına neden oldu. Ocak ayında enflasyondaki düşüş gerekçesiyle memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

TÜİK’in nisan ayı için yüzde 3 olarak açıkladığı TÜFE artışıyla birlikte, memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 seviyesine ulaştı. 3 Haziran’da açıklanacak mayıs ve 3 Temmuz’daki haziran enflasyonu verileriyle, memur ve SGK emeklilerinin temmuz zammı netleşecek.

Bayram tatilinin 10 güne uzatılması, haziran enflasyonunun TÜİK verilerinde daha düşük çıkmasına ve böylece enflasyon farkı ile zam oranlarının da düşük kalmasına neden olabilir.

Mayısta yüzde 2 civarında öngörülen TÜFE artışının, haziranda yüzde 1 gerçekleşmesi halinde temmuz zammı yüzde 15-16 civarında olacak. Hazirandaki fiyat derlemelerinde bayram tatili nedeniyle oluşacak boşluk, temmuz zammını belirleyecek enflasyon verisini ve zam oranını aşağı çekebilir. Uzun süredir refah payını gündemden çıkaran iktidarın temmuzda da aynı tutumu sürdürmesi, milyonlarca memur ve emeklinin 2-3 bin liralık artışlara mahkum kalmasına yol açabilir.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ

Ocak ayında 14 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının temmuzda 6 aylık enflasyon farkı oranında artırılması gerekiyor. Bu nedenle haziran enflasyonunun düşük çıkması, en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranını da etkileyecek. En düşük aylığın enflasyon farkı oranında artırılabilmesi için temmuzda yeniden yasal düzenleme yapılması şart.

Benzer şekilde, Ramazan Bayramı’nda 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesindeki bin liralık artış, 27 Mart’ta çıkarılan yasa ile mümkün olmuştu. Aynı yasa gereği, Kurban Bayramı’nda da emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenecek. Ekonomi çevrelerinde bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu artışa sıcak bakmadığı belirtiliyor. Yeni bir artış için yeni bir yasa çıkarılması zorunlu. Bu nedenle beklentilerin gerçekleşme olasılığı düşük görünüyor.

Haziranın ilk haftasına denk gelen 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin uzatılması yönündeki beklenti ve tartışmalarda, eğer böyle bir karar alınırsa ekonomik gerekçelerin etkili olacağı anlaşılıyor. Haziran enflasyonunun tatil nedeniyle düşük açıklanması, temmuz zammının düşük tutulması bu hesapların merkezinde yer alıyor. İç turizmi canlandırmak ve ekonomide kısa süreli bir hareketlilik sağlamak da bu planların başka bir boyutunu oluşturuyor. Ancak Ramazan Bayramı’nda son anda alınan 9 günlük tatil kararının ardından otobüs biletlerinin dahi yüzde 100 zamlandığı düşünüldüğünde, olası bir tatil uzatımı dar gelirli ve alım gücü düşük milyonlar için anlamlı bir katkı sunmuyor.