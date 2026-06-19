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En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...
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En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

19.06.2026 11:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Ev sahibi olmayı ya da gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayan yurttaşlar için haziran ayı güncel konut kredisi faiz oranları listelendi. Peki, en düşük konut kredisi hangi bankada? İşte kamu ve özel bankaların uyguladığı güncel faizler ile 10 yıl vadeli ödeme planlarının ayrıntıları...

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca yurttaş, bankaların kredi politikalarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde ipotekli satışların payındaki hareketlilik dikkat çekerken, ilk kez ev alacaklar ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler arama motorlarında "En düşük konut kredisi hangi bankada?" sorusuna yanıt arıyor.

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı politika faizi kararı sonrasında konut kredisi faiz oranlarında yatay seyir devam ediyor. İşte banka banka güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve 1 milyon TL'nin toplam geri ödeme planına dair tüm ayrıntılar...

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

TÜİK tarafından yayınlanan mayıs ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, gayrimenkul piyasasındaki güncel eğilimleri ortaya koydu. Açıklanan verilere göre:

  • İlk el konut satışlarının payı: Yüzde 32,4
  • İkinci el konut satışlarının payı: Yüzde 67,6
  • Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı: Yüzde 21,2
En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Kredi kullanarak ev sahibi olan yurttaşların oranındaki bu hareketlilik, bankaların kredi yarışını da yeniden alevlendirdi.

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM: FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın haziran ayında da politika faizini sabit tutma (pas geçme) kararı vermesiyle birlikte konut kredisi faizlerinde radikal bir değişim yaşanmadı. Sektör temsilcileri, TCMB'nin önümüzdeki dönemde olası bir faiz indirim sürecine girmesi durumunda konut kredisi maliyetlerinin de aşağı geleceğini öngörüyor.

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Mevcut tabloda en düşük faiz oranı yüzde 2,49 ile bir kamu bankası tarafından sunulurken; özel bankalar ve katılım bankalarında oranlar yüzde 2,63 ile yüzde 2,75 bandına kadar esneyebiliyor. Bazı özel bankalarda ise maliyetler yüzde 3,50'nin üzerine çıkıyor.

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

BANKA BANKA 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU (120 AY VADE)

Ev alırken 1 milyon TL finansman kullanacak bir yurttaşın 10 yıl (120 ay) vadeyle karşılaşacağı banka banka ödeme planı şu şekilde:

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 3,95

Aylık Taksit: 33 bin 154 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 999 bin 447 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,90

Aylık Taksit: 32 bin 833 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 960 bin 435 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,80

Aylık Taksit: 32 bin 271 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 888 bin 988 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Taksit: 27 bin 212 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 286 bin 326 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,14

Aylık Taksit: 26 bin 823 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 253 bin 451 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,04

Aylık Taksit: 26 bin 050 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 139 bin 807 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 25 bin 665 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 92 bin 266 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 24 bin 899 TL

Toplam Ödeme: 2 milyon 990 bin 979 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 24 bin 899 TL

Toplam Ödeme: 2 milyon 998 bin 853 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

ALBARAKA TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 2,75

Aylık Taksit: 23 bin 836 TL

Toplam Ödeme: 2 milyon 874 bin 104 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,70

Aylık Taksit: 23 bin 459 TL

Toplam Ödeme: 2 milyon 828 bin 890 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: Yüzde 2,63

Aylık Taksit: 22 bin 934 TL

Toplam Ödeme: 2 milyon 770 bin 442 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 2,49

Aylık Taksit: 21 bin 894 TL

Toplam Ödeme: 2 milyon 627 bin 320 TL

En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Not: Kredi tutarı 1.000.000 TL ve vade 10 yıl (120 ay) üzerinden hesaplanmıştır. Bankaların kampanya dönemlerine göre faiz oranları değişiklik gösterebilir.

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