En düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Haziran 2026 güncel konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları...

Türkiye genelinde ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca yurttaş, bankaların kredi politikalarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde ipotekli satışların payındaki hareketlilik dikkat çekerken, ilk kez ev alacaklar ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler arama motorlarında "En düşük konut kredisi hangi bankada?" sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayı politika faizi kararı sonrasında konut kredisi faiz oranlarında yatay seyir devam ediyor. İşte banka banka güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve 1 milyon TL'nin toplam geri ödeme planına dair tüm ayrıntılar...

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK TÜİK tarafından yayınlanan mayıs ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, gayrimenkul piyasasındaki güncel eğilimleri ortaya koydu. Açıklanan verilere göre: İlk el konut satışlarının payı: Yüzde 32,4

Yüzde 32,4 İkinci el konut satışlarının payı: Yüzde 67,6

Yüzde 67,6 Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı: Yüzde 21,2

Kredi kullanarak ev sahibi olan yurttaşların oranındaki bu hareketlilik, bankaların kredi yarışını da yeniden alevlendirdi.

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM: FAİZLER DÜŞECEK Mİ? Merkez Bankası'nın haziran ayında da politika faizini sabit tutma (pas geçme) kararı vermesiyle birlikte konut kredisi faizlerinde radikal bir değişim yaşanmadı. Sektör temsilcileri, TCMB'nin önümüzdeki dönemde olası bir faiz indirim sürecine girmesi durumunda konut kredisi maliyetlerinin de aşağı geleceğini öngörüyor.

Mevcut tabloda en düşük faiz oranı yüzde 2,49 ile bir kamu bankası tarafından sunulurken; özel bankalar ve katılım bankalarında oranlar yüzde 2,63 ile yüzde 2,75 bandına kadar esneyebiliyor. Bazı özel bankalarda ise maliyetler yüzde 3,50'nin üzerine çıkıyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU (120 AY VADE) Ev alırken 1 milyon TL finansman kullanacak bir yurttaşın 10 yıl (120 ay) vadeyle karşılaşacağı banka banka ödeme planı şu şekilde:

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 3,95 Aylık Taksit: 33 bin 154 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 999 bin 447 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,90 Aylık Taksit: 32 bin 833 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 960 bin 435 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,80 Aylık Taksit: 32 bin 271 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 888 bin 988 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,19 Aylık Taksit: 27 bin 212 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 286 bin 326 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 3,14 Aylık Taksit: 26 bin 823 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 253 bin 451 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 3,04 Aylık Taksit: 26 bin 050 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 139 bin 807 TL

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 2,99 Aylık Taksit: 25 bin 665 TL Toplam Ödeme: 3 milyon 92 bin 266 TL

KUVEYT TÜRK Faiz Oranı: Yüzde 2,89 Aylık Taksit: 24 bin 899 TL Toplam Ödeme: 2 milyon 990 bin 979 TL

ZİRAAT KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 2,89 Aylık Taksit: 24 bin 899 TL Toplam Ödeme: 2 milyon 998 bin 853 TL

ALBARAKA TÜRK Faiz Oranı: Yüzde 2,75 Aylık Taksit: 23 bin 836 TL Toplam Ödeme: 2 milyon 874 bin 104 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 2,70 Aylık Taksit: 23 bin 459 TL Toplam Ödeme: 2 milyon 828 bin 890 TL

VAKIF KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 2,63 Aylık Taksit: 22 bin 934 TL Toplam Ödeme: 2 milyon 770 bin 442 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 2,49 Aylık Taksit: 21 bin 894 TL Toplam Ödeme: 2 milyon 627 bin 320 TL