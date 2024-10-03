ENAG: Eylül ayında enflasyon yüzde 5,34 arttı, yıllık enflasyon 88,63 oldu

ENAG verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 artış gerçekleşti.

ENAG: Eylül ayında enflasyon yüzde 5,34 arttı, yıllık enflasyon 88,63 oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:42

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu. 



Etiketler: #ekonomi #enflasyon
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler