ENAG: Eylül ayında enflasyon yüzde 5,34 arttı, yıllık enflasyon 88,63 oldu
ENAG verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 artış gerçekleşti.
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında %5,34 arttı.— ENAG (@ENAGRUP) October 3, 2024
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %88,63 olarak gerçekleşti. pic.twitter.com/8SLUEFmf34
Etiketler: #ekonomi #enflasyon
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