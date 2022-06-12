Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

AA
12 Haziran 2022 Pazar, 09:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi
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Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.


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