Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 12 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 9 ildeki 12 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Aksaray, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Mersin, Muş, Nevşehir, Osmaniye ve Siirt'te güneş enerjisine dayalı 12 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.
Video Haberler
- Kadıköy D-100 yolunda kaza: 2 araç çarpıştı
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Onuncu Yıl Marşlı mezuniyetten rahatsız oldular!
- Danıştay'dan emsal nitelikte 'emlakçılık' kararı
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki