Enflasyon ve maliyet artışları kaskoda tazminat ödemelerini büyütüyor

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Türkiye’deki yüksek enflasyonist ortam ve özellikle döviz kaynaklı maliyet artışlarının sigorta pazarında en çok etkilediği branşların başında oto sigortaları geliyor. Küresel Covid-19 sürecindeki normalleşme adımları sonrası artan trafik kazaları da bu branşı olumsuz etkiliyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri”, bu durumu kasko branşı açısından da ortaya koyuyor. İşte öne çıkan detaylar:

TOPLAM 13 MİLYAR TL

- Yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla “ödenen tazminat” tutarı yüzde 113.8 artışla 6.1 milyar liradan 13 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı yüzde 13.6 artışla 1 milyon 55 bin 693 adetten 1 milyon 199 bin 620 adede yükseldi. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 88.2 artışla 5 bin 758 liradan 10 bin 836 liraya yükseldi. Bu rakam ilk altı ayda 9 bin 496 liraydı. Böylece 10 bin TL barajı da geçildi.

- Taşıt türü açısından ise en çok ödeme yüzde 110.3 artışla 8.9 milyar liraya ulaşan “otomobil” için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 15.4 artışla 863 bin 388 adet, ortalama ödeme yüzde 82.3 artışla 10 bin 344 lira oldu. Ayrıca ödenen tazminatta otomobil payı yüzde 70.9’dan yüzde 72’ye yükseldi.

- Tazminat ödemeleri açısından otomobili “kamyonet” takip ediyor. Bu araç türünde tazminat tutarı yüzde 109.1 artışla 1.5 milyar lira, dosya sayısı yüzde 11.7 artışla 197 bin 194 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme de yüzde 87.2 artışla 7 bin 717 liraya yükseldi. Tazminattaki payı ise yüzde 16.7’den yüzde 16.4’e düştü.

- Üçüncü sırada ise “çekici” var. Bu araç türünde tutar yüzde 147.1 artışla 1.1 milyar lira, dosya sayısı yüzde 17.5 artışla 30 bin 516 adet oldu. Ortalama tazminat da yüzde 110.3 artışla 36 bin 940 liraya çıktı. Tutardaki payı ise yüzde 2.5 olarak değişmedi.

TAKSİDE YÜZDE 131

- Ayrıca “taksi” için toplam tazminat ödemesi yüzde 130.8 artışla 41.3 milyon lira, dosya sayısı yüzde 34 artışla 4 bin 867 adet ve ortalama ödeme yüzde 72.2 artışla 8 bin 501 liraya çıktı. Bu tür araçların toplam tazminat ödemeleri içindeki payı da yüzde 0.3’ten yüzde 0.4’e yükseldi.

- Ayrıca dosya başına ortalama tazminat tutarları açısından öne çıkan diğer araç türleri 35 bin 356 lira ile “römork”, 24 bin 19 lira ile “tarım makinesi”, 23 bin 551 lira ile “kamyon”, 20 bin 11 lira ile otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) oldu.

TEKNİK KÂR 3.2 MİLYAR LİRA OLDU

TSB’nin yayımladığı teknik gelir ve gider tablolarına göre, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kasko branşında yüzde 252.1 artışla 3 milyar 225 milyon lira teknik kâr elde edildi. Aynı dönemde brüt hasar ödemeleri ise yüzde 105 artarak 12 milyar 624 milyon liraya çıktı. Bu gelişmelere paralel olarak teknik kâr/zarar oranı da iyileşme göstererek yüzde 10.6’dan yüzde 21.2’ye yükseldi.

BÜYÜME ODAKLI FAALİYETLERE DESTEK OLACAK

Danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst&Young), finansal hizmetler sektörü genelinde ve hızlı sonuçlar sağlamak üzere tasarlanan ve optimize edilen bulut tabanlı iş dönüşüm platformu olan EY Nexus’u duyurdu. Platforma sıkı düzenlemelere tabi sektörler için tasarlandı.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Levent Atakan, bu platformun bankaların, sigorta şirketlerinin ve varlık yöneticilerinin büyüme odaklı faaliyetlerinin ve sağlayıcıdan bağımsız hizmetleri kullanarak hızlı sonuçlar elde etmelerinin de yolunu açacağını söyledi.

KÜRESEL SİGORTA PRİMİ TAHMİNİ 7 TRİLYON DOLAR

Swiss Re’nin Sigma 4 raporuna göre, küresel sigorta prim hacminin bu yıl ilk kez 7 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Önceki yıla göre büyümenin nominal yüzde 6.1 olacağı tahmin ediliyor.

Swiss Re, bu tahminini pandemi kaynaklı düşük oranlardan güçlü piyasa toparlanmasına, hayatdışı alanlarda devam eden oran sertleşmesine ve özellikle gelişmekte olan piyasalarda daha güçlü prim büyümesine dayandırıyor. Raporda 2023 yılıyla ilgili öngörülere de yer verilirken bu kapsamda hayatdışıyla ilgili şu vurgu yapıldı: “2023 yılında reel olarak pozitif büyümeye dönüş olabilir, primler yüzde 2.2 artabilir.”

"HASAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÜYÜK İLGİYLE KARŞILAŞTI"

Monopoli Sigorta’nın Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile hayata geçirdiği “Sigorta Sektöründe Risk Yönetim Danışmanlığı” eğitiminin ikincisi RS Otomotiv, KASIDER, Tur Assist ve Met Teknik işbirliğiyle başlatıldı. “Hasar Yönetimi” konulu ikinci eğitimin gördüğü yoğun ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyen Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk şöyle devam etti:

“Sigortacılık sadece hasar olduğunda zararı tazmin eden nitelikte bir endüstri değil, riski önleyen, azaltan ve onu yöneten bir kurum olarak da görev yapıyor olduğundan, riskleri daha etkin yöneten sigorta profesyonelleri yaratacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu eğitim de tamamlandığında sektöre kalifiye eleman kazandırıyor olmaktan gururluyuz.”