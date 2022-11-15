Kasko fiyatları rekor kırdı
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, kasko fiyatları bu yıl ortalama yüzde 174 artarak rekor kırdı. Fiyatların yükselmesine ise araç değerlerinin artışı gösterildi.
Türkiye Sigorta Birliği rakamlarına göre, kasko fiyatları yüzde 174 arttı. Daha önce 5 bin liraya yaptırılan bir kaskonun bedeli neredeyse 15 bin liraya kadar çıktı.
Sigortacılar, fiyat artışının nedeni olarak araç değerlerinin üç kat artmasını gösteriyor.
TOBB Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut, fiyatların doğal olarak arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İşçilik maliyetlerinin artışı, asgari ücretin yükselmesi, yedek parça fiyatlarının ciddi bir şekilde yukarı tırmanması ve araçların değerlerinin de geçen yılın çok üstünde olması doğaldır ki çarpan aynı olsa dahi çarpan rakamı farklı olması nedeniyle yukarı çıkıyor."
Yedek parça fiyatlarının yükselmesi de hasar maliyetini de arttırdı. Sektör yetkilileri bu nedenle, sigorta şirketlerinin kar etmekte zorlandığını belirtiyor.
MUAFİYETLİ SİGORTA ÇAĞRISI
Fiyatların artması sürücülerin bir kısmının da kasko yapmaktan vazgeçmesine yol açtı. İstatistiklere göre, kasko yaptıran her 100 sürücüden 8'i artık yaptırmıyor. Ancak, önümüzdeki günlerde fiyatlarda daha fazla artış beklenmiyor.
Kasko yaptırmayan sürücülere ise muafiyetli sigorta çağrısında bulunuluyor.
Muafiyetli kaskoda sürücü belli bir miktara kadar hasarı kendisi üstleniyor. Sigorta şirketi sadece hasarın belirlenen rakamın üzerine çıkması durumunda ödeme yapıyor.
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