Enpara'dan bakım açıklaması: 5 saat boyunca işlem yapılamayacak

Dijital bankacılık platformu Enpara, kullanıcılarını ilgilendiren planlı bir bakım çalışması hakkında duyuru yayımladı. Bankadan yapılan açıklamada, sistemlerin optimize edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışma sırasında özellikle yatırım işlemlerinde geçici erişim kısıtlamaları yaşanabileceği belirtildi.

BAKIM ÇALIŞMASI GECE SAATLERİNDE YAPILACAK

Enpara'nın paylaştığı bilgilere göre sistem yenileme ve bakım çalışması, 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

Çalışmaların 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 04.00'e kadar tamamlanması planlanırken, bakım sürecinin toplam 5 saat sürmesi öngörülüyor. Banka, müşterilerin işlem planlamalarını bu zaman aralığını dikkate alarak yapmalarını tavsiye etti.

BAZI KULLANICILAR ETKİLENEBİLİR

Banka tarafından yapılan açıklamada, bakım çalışmasının tüm müşteri tabanını aynı şekilde etkilemesinin beklenmediği ifade edildi.

Altyapı çalışmaları sırasında sistemlerin yalnızca bazı kullanıcılara geçici olarak kapalı olabileceği belirtilirken, erişim kısıtlamalarının kullanıcı bazında farklılık gösterebileceği aktarıldı. Özellikle yatırım işlemleri gerçekleştirecek kullanıcıların bakım saatlerini göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı.