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Goldman Sachs'tan altın yatırımcısını üzecek haber: Yıl sonu tahminleri düşürüldü

Goldman Sachs'tan altın yatırımcısını üzecek haber: Yıl sonu tahminleri düşürüldü

19.06.2026 12:48:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Goldman Sachs'tan altın yatırımcısını üzecek haber: Yıl sonu tahminleri düşürüldü

Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimlerini ertelemesi ve yeni başkanın şahin duruşu nedeniyle ons altın için yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Kısa vadeli riskler nedeniyle temkinli duruşa geçen bankanın raporunda, Fed'in olası faiz artırımlarının altın fiyatlarında daha sert geri çekilmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı.
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Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin yıl sonu beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Banka, ons altın için daha önce açıkladığı 5.400 dolarlık hedefi 4.900 dolara düşürdü. Revizyon, yükseliş beklentisinin sürdüğünü ancak hızın zayıfladığını ortaya koydu.

Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından hazırlanan değerlendirmede, altın fiyat görünümünde temkinli duruşun korunduğu ifade edildi.

FED FAİZ PATİKASI ETKİLİ OLDU

Revizyonun temel gerekçeleri arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası yer aldı. Banka, Fed’in 2026 yılı içinde faiz indirimi yapmayacağını öngörürken, indirim beklentilerini de ileri tarihlere erteledi.

'YAPISAL OLARAK OLUMLU, TAKTİKSEL OLARAK TEMKİNLİ'

Goldman Sachs analistleri, altın stratejisini “Yapısal olarak olumlu, taktiksel olarak temkinli” ifadesiyle özetledi. Raporda kısa vadede aşağı yönlü, orta vadede ise yukarı yönlü risklerin devam ettiği belirtildi.

FED BAŞKANI WARSH VE 'ŞAHİN' DURUŞ

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ilk toplantısında verdiği sıkı para politikası mesajları, piyasada “şahin” duruş beklentisini güçlendirdi.

Bu durum, doların güçlenmesi ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisi üzerinden altın üzerinde baskı oluşturdu.

FAİZ ARTIRIMI SENARYOSU RİSK OLUŞTURUYOR

Raporda, Fed’in ilerleyen dönemde faiz artırımına gitmesi halinde altın fiyatlarında daha sert geri çekilmeler yaşanabileceği uyarısı da yer aldı.

Bu senaryoda ons altının 4.400 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade edildi.

ETF ÇIKIŞLARI VE MERKEZ BANKALARI

Altına dayalı ETF’lerde zayıf giriş beklentisi, talep tarafında baskı unsuru olarak öne çıktı. Buna karşın merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

ALTINDA SON GÖRÜNÜM

Ons altın, ocak ayındaki zirve sonrası dalgalı bir seyir izlerken son dönemde 4.100 dolar bandının altında işlem görüyor.

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