EPDK'dan elektrik tüketimine yeni düzenleme

EPDK, elektrik tüketici hizmetleri yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle serbest tüketicilere yeni platformlar sunulması ve kaçak elektrik tespiti için teknolojik yöntemlerin kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler getirdi.

EPDK'dan elektrik tüketimine yeni düzenleme
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:47

Yeni düzenlemeyle serbest tüketiciler, tedarikçilerle ikili anlaşmaları karşılaştırıp yapabilecekleri bir platforma kavuşacak. Platform, EPİAŞ tarafından kurulup işletilecek.

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Perakende satış sözleşmeleri yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecek. Sözleşmeler tüketicinin talebi doğrultusunda detaylı şekilde sunulacak ve TÜBİTAK’ın zaman damgasıyla korunacak.

GÜVENCE BEDELİNE YENİ KURALLAR

Güvence bedeli, kullanım yerinin gücüne göre kilovat başına hesaplanacak. Talep eden bazı tüketici grupları için bedel taksitle ödenebilecek. Düzenli ödeme geçmişi olan bazı tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak.

KAÇAK ELEKTRİK TESPİTİNDE YENİ YÖNTEMLER

Kaçak elektrik tespiti için su, doğalgaz gibi şebeke bilgileri kullanılabilecek. Ayrıca tespitlerde teknolojik yöntemler devreye alınacak ve sahada yapılan işlemler kayıt altına alınabilecek.


Etiketler: #EPİAŞ #elektrik #doğalgaz

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