Erdoğan'ın sepeti 7 ayda ikiye katlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılının ekim ayında yaptığı ve ‘gayet uygun’ dediği Tarım Kredi Kooperatifi alışverişindeki atıştırmalıkların fiyatı 7 ayda 2 kat yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 08:10
Erdoğan'ın sepeti 7 ayda ikiye katlandı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2021’de gıda fiyatlarına bakmak için İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Erdoğan’ın 1002 TL tutan alışveriş sepetinde et, süt, bakliyat gibi temel gıdalar yer almamıştı.

Erdoğan, alışveriş sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti.

Cumhurbaşkanı’nın 2021 yılında ödediği bin 2 TL tutarındaki alışveriş, pahalılığı gözler önüne sererken, BirGün’ün gezdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ise bugünkü durum çok daha vahim. Erdoğan’ın 7 ay önce gittiği alışverişte, atıştırmalık reyonunun önünde çekilen fotoğrafta kareye giren ürünlerin fiyatı yüzde 273’e varan artış gösterdi.


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