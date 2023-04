Rekabet Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:57

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, enflasyon altında ezilen yurttaşlar için sofrada et görmek hayal oldu. Ramazanda da gıda fiyatlarındaki artış sürüyor.

Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatları 300 liraya dayandı. Yurttaşlar Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa giriyor.

Son olarak Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı etteki fiyat artışlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"YAKIN TAKİBİZDE"

Küle, son zamanlarda kamuoyunun gündemini meşgul eden en önemli konulardan birinin kırmızı et fiyatları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle son birkaç aylık zaman diliminde, arka arkaya gelen yüksek orandaki zamlar ile kırmızı et fiyatları önemli ölçüde artmıştır. En temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki bu fiyat artışları, ilgili diğer kamu kurumlarının yanı sıra Rekabet Kurumu'nun da şüphesiz ki yakın takibindedir. Nitekim kurumumuz 2022 yılından itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürütmekte olup, sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve teşebbüs birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemeler halihazırda devam etmektedir.

Kırmızı et piyasasına tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde mercek tutmayı hedefleyen bu incelemelerde, hem sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunları, hem de sektördeki teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin piyasa davranışları ele alınmaktadır."

'PARA CEZASI' UYARISI

Teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin davranışlarına ilişkin incelemelerin, piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir oluşum olup olmadığına odaklandığını belirten Küle, şunları kaydetti: