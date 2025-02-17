Euro Bölgesi dış ticaret verileri yayımlandı: Aralık ayında yüzde 3,7'lik artış!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:51

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:51

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2024 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 209 milyar Euro, ithalatı ise yüzde 3,9 yükselerek 192,7 milyar Euro oldu. AB, söz konusu ayda 16,3 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

15,5 MİLYAR EURO'LUK FAZLA

Euro Bölgesi'nde ihracat geçen yıl aralıkta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artışla 226,5 milyar Euro, ithalat ise yüzde 3,8 yükselişle 211 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası aralıkta 15,5 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ticaret fazlası 2024'te Euro Bölgesi'nde 176,9 milyar Euro, AB'de 150,1 milyar Euro olarak belirlendi. Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 41,6 milyar Euro ile ABD, 23,4 milyar Euro ile İngiltere, 16,6 milyar Euro ile Çin, 14,7 milyar Euro ile İsviçre ve 8,9 milyar Euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 40,2 milyar Euro ile Çin, 26,1 milyar Euro ile ABD, 12,7 milyar Euro ile İngiltere, 10,3 milyar Euro ile İsviçre, 8,6 milyar Euro ile Norveç ve 8 milyar Euro ile Türkiye olarak tespit edildi.