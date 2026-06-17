Cumhuriyet Gazetesi Logo
Euro Bölgesi'nde enflasyon alarm veriyor: 20 ayın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde enflasyon alarm veriyor: 20 ayın zirvesinde

17.06.2026 17:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Euro Bölgesi'nde enflasyon alarm veriyor: 20 ayın zirvesinde

Eurostat’ın verilerine göre, Euro Bölgesi’nde enflasyon mayıs ayında yıllık yüzde 3,2’ye tırmanarak son dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. ECB'nin hedefinin üzerinde kalmaya devam eden yükselişte, özellikle hizmet maliyetleri ve Batı Asya kaynaklı enerji fiyatlarındaki sert artışlar belirleyici oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 3,2’ye çıkarak Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Bölge genelinde enflasyon şubat ayında yüzde 1,9, martta yüzde 2,6 ve nisanda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Mayıs ayında enflasyondaki yükselişin temel nedeni enerji fiyatları oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 10,8 artış göstererek Şubat 2023’ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Batı Asya’daki jeopolitik gerilimlerin neden olduğu arz kısıtlarının enerji maliyetlerindeki artışta etkili olduğu değerlendirildi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE FİYAT BASKISI ARTTI

Hizmet enflasyonu, nisandaki yüzde 3 seviyesinden mayısta yüzde 3,5’e yükseldi. Enerji hariç sanayi ürünlerinde fiyat artışı da yüzde 0,8’den yüzde 0,9’a çıktı.

Buna karşılık gıda, alkol ve tütün ürünlerinde enflasyon yüzde 2,4’ten yüzde 1,9’a gerileyerek yavaşlama gösterdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YÜKSELİŞ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı da yükseliş kaydetti. Nisan ayında yüzde 2,2 olan çekirdek enflasyon, mayısta yüzde 2,6’ya çıkarak fiyat baskılarının daha geniş bir alana yayıldığına işaret etti.

ÜLKELER ARASINDA FARKLI ENFLASYON EĞİLİMLERİ

Euro Bölgesi’nin büyük ekonomilerinde enflasyon görünümü farklılık gösterdi.

İspanya’da enflasyon yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya, Hollanda’da yüzde 2,5’ten yüzde 3,4’e, İtalya’da yüzde 2,8’den yüzde 3,2’ye ve Fransa’da yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e yükseldi.

Buna karşılık Almanya’da enflasyon yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye gerileyerek sınırlı bir yavaşlama gösterdi.

İlgili Konular: #enflasyon #Euro Bölgesi #Eurostat

İlgili Haberler

Avrupa ile makas kapanmıyor: Türkiye alım gücünde AB ortalamasının altında
Avrupa ile makas kapanmıyor: Türkiye alım gücünde AB ortalamasının altında TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarına göre, AB ortalaması 100 kabul edildiğinde Türkiye’nin kişi başına GSYH endeks değeri 67’de kalarak Avrupa ortalamasının yüzde 33 altında yer aldı.
Hangi ülkede, kaç yaşında ev sahibi olunuyor? Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu
Hangi ülkede, kaç yaşında ev sahibi olunuyor? Türkiye'nin listedeki yeri belli oldu RE/MAX’ın yayımladığı Avrupa Konut Trendi Raporu, Türkiye'deki konut krizinin boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre, yüksek fiyatlar ve kredi musluklarının kapalı olması nedeniyle Türkiye, gençlerin en geç ev sahibi olabildiği ülkeler arasında zirveye oynadı.
Dev bankadan altın yatırımcısını sevindirecek haber: Yükseliş trendi hala bozulmadı
Dev bankadan altın yatırımcısını sevindirecek haber: Yükseliş trendi hala bozulmadı Saxo Bank, son dönemdeki satış baskısına rağmen altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin teknik olarak bozulmadığını ve temel talebin güçlü kaldığını açıkladı.