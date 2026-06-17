Euro Bölgesi'nde enflasyon alarm veriyor: 20 ayın zirvesinde

Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 3,2’ye çıkarak Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından belirlenen yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Bölge genelinde enflasyon şubat ayında yüzde 1,9, martta yüzde 2,6 ve nisanda yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI

Mayıs ayında enflasyondaki yükselişin temel nedeni enerji fiyatları oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 10,8 artış göstererek Şubat 2023’ten bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Batı Asya’daki jeopolitik gerilimlerin neden olduğu arz kısıtlarının enerji maliyetlerindeki artışta etkili olduğu değerlendirildi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE FİYAT BASKISI ARTTI

Hizmet enflasyonu, nisandaki yüzde 3 seviyesinden mayısta yüzde 3,5’e yükseldi. Enerji hariç sanayi ürünlerinde fiyat artışı da yüzde 0,8’den yüzde 0,9’a çıktı.

Buna karşılık gıda, alkol ve tütün ürünlerinde enflasyon yüzde 2,4’ten yüzde 1,9’a gerileyerek yavaşlama gösterdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YÜKSELİŞ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı da yükseliş kaydetti. Nisan ayında yüzde 2,2 olan çekirdek enflasyon, mayısta yüzde 2,6’ya çıkarak fiyat baskılarının daha geniş bir alana yayıldığına işaret etti.

ÜLKELER ARASINDA FARKLI ENFLASYON EĞİLİMLERİ

Euro Bölgesi’nin büyük ekonomilerinde enflasyon görünümü farklılık gösterdi.

İspanya’da enflasyon yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya, Hollanda’da yüzde 2,5’ten yüzde 3,4’e, İtalya’da yüzde 2,8’den yüzde 3,2’ye ve Fransa’da yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e yükseldi.

Buna karşılık Almanya’da enflasyon yüzde 2,9’dan yüzde 2,7’ye gerileyerek sınırlı bir yavaşlama gösterdi.