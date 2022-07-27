Fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilemiyor
Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı fahiş fiyatlara satılan ürünler yurttaşı mağdur ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın tüketiciyi korumak amacıyla getirdiği Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi uygulaması ise yasal düzenleme olmadığı için yetersiz kalıyor.
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Cumhuriyet tarihinin en büyük bunalımını yaşıyoruz” diyen Çakar, “Çok yüksek fiyatlarla karşı karşıyayız. Artık yurttaş sebze ve meyve alamaz oldu. En temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar” diye konuştu. Tüketicinin yüksek fiyat uygulamalarını şikâyet edebildiğini ancak uygulamanın yetersiz olduğunu söyleyen Çakar, şöyle devam etti:
“Fiyatlarda, ‘şu fiyatın üzerine çıkılamaz’ gibi yasal düzenleme yok. Serbest piyasa düzeni var. Ürünlerin satış fiyatları konusunda yasal düzenleme yok. Halkın yüzde 95’i yoksul. ”
"GEREKLİ AMA AKSAKLIKLAR VAR"
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal ise şikâyet mekanizmasının olması gereken bir uygulama olduğunu ancak aksaklıklar bulunduğunu kaydetti. “Kurulu güçlendirecek yasal altyapının oluşturulması gerekiyor” diyen Koçal şu bilgileri verdi: “Döviz dalgalanmalarında bazı firmalar fahiş fiyat uygulamalarına gitti. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kuruldu. Buraya gelen şikâyetler değerlendiriliyor idari para cezası veriliyor. Ancak bize göre para cezalarının caydırıcılığı olmuyor. Çeşitli yaptırımlar gerekiyor.”
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