Fatih Karahan, milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak

AA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:42
Fatih Karahan, milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek
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TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına 4 Haziran Salı günü başlayacak. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan göreve başlamasının ardından ilk kez Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Başkan Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak.


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