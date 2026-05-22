Fed ve dolar baskısı altını vurdu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Mayıs 2026 Cuma...

Altın fiyatları cuma günü gerilerken, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini desteklemesiyle üst üste ikinci haftalık kayıp görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Spot altın yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 4.522,89 dolara geriledi. Haftalık bazda ise kayıp yaklaşık yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.659 TL Çeyrek altın 10.916 TL Cumhuriyet altını 43.512 TL Ons altın 4.529 dolar Yarım altın 21.822 TL Tam altın 43.126 TL Gremse altın 108.146 TL

Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.524,40 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seviyelerde seyrederken, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale geldi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN ÜZERİNDE BASKI KURDU

Marex analisti Edward Meir, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN GÖRÜŞMELERİ VE PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile sürdürülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ile Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık yaratmaya devam ettiğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini artırırken, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

FED’DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

CME Group’un FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini fiyatlıyor.

Aralık ayına kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı görevine Kevin Warsh’ı cuma günü Beyaz Saray’da resmen atayacağı bildirildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise işletmeler ve tüketicilerin ekonomik şoklara vereceği tepkinin, Fed’in yüksek enflasyonu geçici görüp görmeyeceğini ve yeni faiz artırımlarını gündeme alıp almayacağını belirleyeceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 76,18 dolara düştü. Buna rağmen haftalık bazda yüzde 0,4 yükseliş eğilimini korudu.

Platin yüzde 1 kayıpla 1.945,97 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,5 düşüşle 1.371,90 dolardan işlem gördü.

Her iki metal de haftalık bazda kayıp yaşamaya hazırlanıyor.