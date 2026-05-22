Fed ve dolar baskısı altını vurdu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Mayıs 2026 Cuma...

22.05.2026 08:50:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Altın fiyatları cuma günü gerilerken, güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatlarının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisini desteklemesiyle üst üste ikinci haftalık kayıp görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Spot altın yüzde 0,4 değer kaybederek ons başına 4.522,89 dolara geriledi. Haftalık bazda ise kayıp yaklaşık yüzde 0,3 seviyesine ulaştı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.659 TL
Çeyrek altın 10.916 TL
Cumhuriyet altını 43.512 TL
Ons altın 4.529 dolar
Yarım altın 21.822 TL
Tam altın 43.126 TL
Gremse altın 108.146 TL

Haziran vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.524,40 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksi altı haftanın zirvesine yakın seviyelerde seyrederken, dolar cinsinden fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale geldi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN ÜZERİNDE BASKI KURDU

Marex analisti Edward Meir, “Altını aşağı çeken temel unsur güçlü dolar oldu. Güçlü dolar da dünya genelinde yüksek seyreden faiz oranlarından destek buluyor” değerlendirmesinde bulundu.

İRAN GÖRÜŞMELERİ VE PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile sürdürülen görüşmelerde “olumlu bazı işaretler” bulunduğunu ancak Tahran’ın uranyum stokları ile Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün anlaşmazlık yaratmaya devam ettiğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini artırırken, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentileri de güçlendirdi.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.

FED’DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

CME Group’un FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini fiyatlıyor.

Aralık ayına kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı görevine Kevin Warsh’ı cuma günü Beyaz Saray’da resmen atayacağı bildirildi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise işletmeler ve tüketicilerin ekonomik şoklara vereceği tepkinin, Fed’in yüksek enflasyonu geçici görüp görmeyeceğini ve yeni faiz artırımlarını gündeme alıp almayacağını belirleyeceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 76,18 dolara düştü. Buna rağmen haftalık bazda yüzde 0,4 yükseliş eğilimini korudu.

Platin yüzde 1 kayıpla 1.945,97 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,5 düşüşle 1.371,90 dolardan işlem gördü.

Her iki metal de haftalık bazda kayıp yaşamaya hazırlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Site aidatlarında tek taraflı fahiş zam dönemi bitti Resmi Gazete’de yayımlanan Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliğiyle site yönetimlerinin genel kurul onayı olmaksızın tek taraflı fahiş aidat belirleme yetkisi kısıtlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre yöneticiler artık bütçeyi doğrudan uygulayamayacak; hazırlanan geçici işletme projesinin en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunun onayına sunulması ve kabulü için üçte iki çoğunluk aranacak.
Mutlak butlan kararı sonrası dolar güne rekorla başladı CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve yönetim değişikliğiyle artan siyasi belirsizlik algısı üzerine dolar/TL kuru 45,7425 seviyesine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Mutlak butlan kararının hemen ardından geldi: Kamu bankaları piyasaya milyarlarca dolar sürdü CHP kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası Türk Lirası'ndaki değer kaybını frenlemek isteyen kamu bankaları, piyasaya yaklaşık 8-10 milyar dolarlık yoğun bir döviz satışı yaptı.