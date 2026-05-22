Resmi Gazete'de yayımlandı: Site aidatlarında tek taraflı fahiş zam dönemi bitti

Site aidatlarına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinin, kat maliklerinin katıldığı genel kurul onayı olmadan aidat belirleme yetkisine sınırlama getirildi.

SİTE YÖNETİMLERİ GEÇİCİ BÜTÇE HAZIRLAYACAK

Yeni düzenlemeye göre site yönetimleri kısa süreli geçici bütçe oluşturacak.

Hazırlanan bu bütçe, en geç üç ay içinde kat malikleri kuruluna sunulacak ve genel kurulda aynen ya da değiştirilerek onaylanacak.

Düzenlemenin amacı, genel kurul toplantısı yapılmayan site ve apartmanlarda yöneticilerin tek taraflı olarak yüksek aidat belirlemesinin önüne geçmek.

AİDAT KARARI İÇİN 3’TE 2 ÇOĞUNLUK GEREKECEK

Hazırlanan bütçenin kabul edilmesi için kat maliklerinin üçte iki çoğunluğunun onayı gerekecek.

Teklifin kabul edilmemesi halinde site yönetimi en geç üç ay içinde yeni bir bütçe hazırlayacak.

Bu üç aylık süreçte aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerleme oranı kadar artış yapılabilecek.

Böylece aidat artış oranında belirsizliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ DÜZENLEME ÜST SINIR ANLAMINA GELMİYOR

Düzenleme, site aidatlarına yeniden değerleme oranının üzerinde zam yapılamayacağı anlamına gelmiyor.

Kat malikleri gerekli görmeleri halinde yatırım ya da diğer ortak giderler için bu oranın üzerinde artış kararı alabilecek.

Düzenlemenin temel amacı, genel kurul kararı olmaksızın yöneticilerin tek başına yüksek aidat belirleme yetkisini sınırlandırmak.

Yasa maddesinde, “geçici işletme projesi için öngörülen bedelin” yeniden değerleme oranını aşamayacağı hükme bağlandı.

Bu hüküm, kat maliklerinin daha yüksek aidat belirleyemeyeceği anlamını taşımıyor.

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN DÜZENLEME

Kararda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 37’nci maddesinde değişikliğe gidildi.

Yeni hükme göre, “İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar.”

Ayrıca mevcut işletme projesi bulunması halinde, geçici işletme projesi için öngörülen bedelin yürürlükteki işletme projesi bedelinin, bir önceki yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranını aşmamak kaydıyla belirleneceği ve aynı usulle kat malikleri kuruluna sunulacağı hüküm altına alındı.