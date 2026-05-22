Mutlak butlan kararı sonrası dolar güne rekorla başladı

22.05.2026 09:13:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı ve yönetim değişikliğiyle artan siyasi belirsizlik algısı üzerine dolar/TL kuru 45,7425 seviyesine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Dolar/TL kuru, CHP’nin eski yönetiminin yeniden göreve gelmesine yönelik mahkeme kararının ardından güne yükselişle başladı ve 45,7425 seviyesine çıkarak yeni rekorunu gördü.

Kur, önceki gün CHP kararından önce 45,6150 seviyesinde işlem görüyordu.

Bu verilere göre Türk Lirası, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybetti.

TCMB’DEN PİYASAYA MÜDAHALE

Kurda yaşanan yükseliş sonrası Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) milyarlarca dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Piyasalarda oynaklığın arttığı süreçte gerçekleştirilen müdahalenin, kurdaki sert hareketleri sınırlamayı hedeflediği ifade edildi.

CHP KURULTAY DAVASINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR

CHP kurultay davasında mahkeme, partinin mevcut genel başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Kararla birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi devralmasına hükmedildi.

Söz konusu gelişme, piyasalarda siyasi belirsizlik algısını artırırken döviz kurunda yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #dolar #dolar/TL

Resmi Gazete'de yayımlandı: Site aidatlarında tek taraflı fahiş zam dönemi bitti Resmi Gazete’de yayımlanan Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliğiyle site yönetimlerinin genel kurul onayı olmaksızın tek taraflı fahiş aidat belirleme yetkisi kısıtlandı. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre yöneticiler artık bütçeyi doğrudan uygulayamayacak; hazırlanan geçici işletme projesinin en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunun onayına sunulması ve kabulü için üçte iki çoğunluk aranacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan mutlak butlan kararı sonrası acil toplantı Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Finansal İstikrar Komitesi’nin Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacağını duyurdu. Toplantıda piyasalardaki son gelişmelerin ekonomiye etkileri ve alınabilecek yeni adımlar değerlendirilecek.
Fed ve dolar baskısı altını vurdu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 22 Mayıs 2026 Cuma... 22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 22 Mayıs 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...