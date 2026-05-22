Mutlak butlan kararı sonrası dolar güne rekorla başladı

Dolar/TL kuru, CHP’nin eski yönetiminin yeniden göreve gelmesine yönelik mahkeme kararının ardından güne yükselişle başladı ve 45,7425 seviyesine çıkarak yeni rekorunu gördü.
Kur, önceki gün CHP kararından önce 45,6150 seviyesinde işlem görüyordu.
Bu verilere göre Türk Lirası, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybetti.
TCMB’DEN PİYASAYA MÜDAHALE
Kurda yaşanan yükseliş sonrası Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) milyarlarca dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiği belirtildi.
Piyasalarda oynaklığın arttığı süreçte gerçekleştirilen müdahalenin, kurdaki sert hareketleri sınırlamayı hedeflediği ifade edildi.
CHP KURULTAY DAVASINDA DİKKAT ÇEKEN KARAR
CHP kurultay davasında mahkeme, partinin mevcut genel başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Kararla birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi devralmasına hükmedildi.
Söz konusu gelişme, piyasalarda siyasi belirsizlik algısını artırırken döviz kurunda yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.