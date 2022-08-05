Ferrari, teknik sorun nedeniyle 20 binin üstünde aracını geri çağırdı

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:38

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, fren işlevinin kaybolmasına ve kazaya neden olabilecek olası bir fren sorunu sebebiyle 23 bin 555 aracını geri çağıracak. Bu geri çağırma şirketin ilk geri çağırmaları arasında yer almıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, araçların fren hidroliğinin depo kapağının havalandırmasında bir problem bulunuyor.

FERRARI, FREN SİSTEMİNDE HATA BULDU

Depo doğru şekilde havalandırılmadığı takdirde fren hidroliğinde sızıntı meydana gelebilir. Bu durumun sonucunda araçların frenleri boşalabilir ve ani bir durumda kaza olasılığı büyük oranda artabilir.

Şirket en son Ekim 2021'de, benzer bir fren problemi sebebiyle 10 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Bu geri çağırmadan etkilenen 20.000 araç arasında 2005 yılında üretilen araçlar da bulunuyor.



