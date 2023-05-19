Finans uzmanı ve ekonomist Murat Özsoy: 'Kurda ani yükseliş sürpriz olmayacaktır'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 19.05.2023 - 12:46

Finans Uzmanı ve Ekonomist Murat Özsoy, Türk lirası'nın Euro ve dolar kuru karşısındaki durumuna ilişkin açıklama yaptı. Serbest piyasada dolar/TL kurunun 19.77 seviyesini aştığını anımsatan Özsoy, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Mevcut politikalarda bir değişim meydana gelmez ise ve ülkeye döviz girişi artmayarak cari açık problemi devam ederse, yılın ikinci yarısında kurda ani yükselişlerin meydana gelmesinin sürpriz olmayacağını düşünüyorum.

TL’nin ABD doları ve Euro'ya karşı piyasada, özellikle reel kesimde en çok tercih edilmesinde iki unsur olur. Birincisi istikrarın sağlanabilmiş olması. İkincisi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesi konusunda tedirginliğin olmaması. Bu iki unsurdan ikincisinin henüz sağlanamadığı gün gibi ortada. Sebebi ise kurda ani bir yükselişin meydana gelmesine ilişkin dedikodular artarak devam etmesi.

“BİRİNCİ UNSUR SAĞLANMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Kurda istikrarın sağlanıp sağlanmadığına dair bakılması gereken gösterge, kurdaki en düşük seviye ve en yüksek seviye arasındaki değişim oranıdır. Dolar/TL kurunda bu yıl içinde en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark şu anda yüzde 2 seviyelerinde. Dolayısıyla birinci unsur sanki sağlanmış gibi görünüyor. Geçmişe baktığımızda ise dolar/TL kurundaki en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki değişimler; 2022'de yüzde 50, 2021 yılında yüzde 160, 2020 yılında yüzde 45, 2019 yılında yüzde 19.5, 2018 yılında yüzde 84, 2017 yılında ise yüzde 17 seviyelerinde gerçekleşmiş.

“YIL SONU GELMEDEN ULAŞILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM”

Bugün açıklanan TCMB piyasa katılımcıları anket sonucuna göre ise Dolar/TL kurunun yıl sonundaki beklentisi 23.09 TL. Bugün serbest piyasada Dolar/TL kuru 19.77 TL seviyesini aşmış durumda. Ben çok öncesindeki tahminlerimi, seçime 19.68 TL ile gireriz diye açıklamıştım. Nitekim nerdeyse nokta atış öyle de oldu. Şimdi ise 23.09 TL seviyesine yıl sonu gelmeden çok daha öncelerinde ulaşılacağını öngörüyorum.

“SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"

Yılın ilk yarısında dolar/TL kurunda en düşük ve en yüksek seviye arasındaki çok sınırlı değişimin yılın ikinci yarısında çok daha yüksek seviyelere çıkacağını ve eğer mevcut politikalarda bir değişim meydana gelmez ise ve ülkeye döviz girişi artmayarak cari açık problemi devam ederse yılın ikinci yarısında kurda ani yükselişlerin meydana gelmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum.”