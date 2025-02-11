Fiyatlar cep yakacak: Ramazan iftar menülerine dev zam!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:40

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:40

Ramazan Ayı'nın başlamasına birkaç gün kala, İstanbul'da dışarıda iftar yapmayı planlayanlar, restoranlardaki fiyat artışlarını merak etmeye başladı. 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan'da, iftar menülerine yapılan zam oranı, restoranlara ve menü içeriklerine göre yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişiyor. İstanbul'da menü fiyatlarında büyük artışlar dikkat çekerken, özellikle lüks restoranlarda fiyatlar daha da yüksek seviyelere çıkabiliyor.

FİYATLAR CEP YAKACAK

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, geçtiğimiz yıl ortalama 2 bin lira olan iftar menülerinin, bu yıl kişi başı 4 bin 500 liraya kadar yükseldiğini belirtti. Lüks mekanlarda, 4 kişilik bir ailenin iftarının maliyetinin 18 bin TL'ye kadar ulaşabileceğini vurgulayan Bingöl, fiyatların yer ve mekana göre değiştiğini ifade etti. Merkezden uzak bölgelerde ise 4 kişilik bir aile, daha uygun fiyatlarla iftar yapabiliyor. Bingöl, İstanbul'da fiyatların 3 bin 500 TL ile 18 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

Bu yıl Ramazan ayında, dışarıda iftar yapmayı düşünenler, restoranlarda menülerin yüksek fiyatları ile karşılaşacak. Özellikle yoğun talep gören mekanlarda, bu fiyat artışları daha belirgin hale geliyor.