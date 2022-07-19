Fiyatlar fırladı: Mangal bile hayal oldu!

19 Temmuz 2022 Salı, 15:52

Bu yaz tatile çıkabilen vatandaşların sayısındaki ciddi azalmadan sonra, evinde kalıp hafta sonu mangal keyfi yapanların sayısı da azaldı.

Kırmızı ve beyaz etten domates ve bibere, mangal kömüründen tel ızgaraya kadar olan mangallık ürünlerin fiyatı, son bir yılda yüzde 40 ila yüzde 374 aralığında zamlandı.

Sozcu.com.tr’den Gamze Bal'a konuşan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, satışlarda yıllık bazda yüzde 50 düşüş olduğunu söylerken; İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi ise şöyle dedi:

“Yaz aylarında mangal sezonu açılır ama fiyatların geldiği seviyeden dolayı insanlar maalesef alacak güçte değiller. Mangallık ürün satışlarında geçen yaza kıyasla yüzde 60-70 oranında düşüş var.”

ZAM ORANI YÜZDE 370’İ AŞIYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında yasaklandığını duyurmuştu. Ancak sektör temsilcilerine göre satışlardaki sert düşüş, azalan alım gücüyle doğrudan ilgili. Çünkü evinin terasında, bahçesinde mangal yapanların sayısında azalma var.

Kasap ve marketlerin et reyonlarından alınan ortalama fiyatlar şöyle:

Geçen yıl temmuz ayında iki kilosu 15 TL olan mangal kömürü, bu temmuzda 60 TL’ye çıktı. Aynı dönem aralığında bir kilo tavuk kanat 33 liradan 66 liraya çıkarken, bir kilo kasap köfte 53 liradan 136 liraya kadar yükseldi.

Domates, salatalık, biber fiyatlarındaki artış oranları ise bazı et ürünlerini sollamış durumda.

Son bir yılda domatesin kilogram fiyatı 4,75 TL’den 15 TL’ye; sivri biberin kilosu 5,25 TL’den 25 TL’ye çıktı.

En temel içeceklerden su fiyatları bile 2021-2022 Temmuz aralığında yüzde 142 oranında artmış durumda.

SATIŞLAR AZALDI, KASAPLAR BİR BİR KAPANIYOR

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, fiyatlardaki artışın temel nedeninin son bir yılda 3 kat artan yem fiyatları olduğuna dikkat çekti.

Yalçındağ, küçükbaş hayvanın üretim ve tüketimdeki payını artırarak bu sıkıntının bir miktar aşılabileceği önerisinde bulundu.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi ise, esnafın maliyetlerdeki ciddi artışlar karşısında mağdur olduğunu söyledi ve “Halkın alım gücü düştüğü için satışlar oldukça azaldı. Birçok meslektaşım bu yüzden dükkanını kapatmak durumunda kaldı” dedi.

İstanbul’da geçen ay 17 kasabın kapandığı bilgisini veren Tüfekçi, esnafı en çok zorlayan maliyetlerden birinin elektrik faturası olduğunu anlattı.

ESNAFI EN ÇOK ELEKTRİK FATURASI ZORLUYOR

“Geçen sene bu dönemde 900-950 TL olan bir elektrik faturası bu yıl 3 bin 400-3 bin 650 TL arasında değişiyor” diyen Tüfekçi, şöyle devam etti:

“Esnaf halkın gözünde ürünü pahalıya satan kişi gibi gözüküyor ama maalesef esnafımız çok zor durumda.

Ufak bir buzdolabı, bir buzhanesi, bir kıyma makinesi ve ışıklandırması olan bir müessesenin elektrik faturası, kirasını geçmiş durumda. Kiracı olan meslektaşlarımız da hemen her gün dükkan sahiplerinin zam baskısıyla karşı karşıya.

Bunun dışında, bir karkası 100 liraya aldığı zaman bize maliyeti en az 146 lira civarında oluyor. Bu üstelik en küçük bir işletmenin maliyeti.

Hayvancılığın omurgasını oluşturan besicilere bakıyorsunuz, onlar da yem başta olmak üzere sürekli artan girdi maliyetleriyle baş etmeye çalışıyor ve her geçen gün besiciliği bırakanların sayısı artıyor.

Üreticiden perakendeciye ve tüketiciye kadar herkes mağdur. En temelden, hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin, üreticilerin desteklenmesi lazım.”