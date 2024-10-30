Bankalardan yeni düzenleme: ATM para çekme limitleri değişti
ATM'den para çekme işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Türkiye genelinde bankalar yüksek enflasyon nedeniyle artan nakit ihtiyacını karşılamak için ATM'lerde günlük para çekme limitlerini yeniden belirledi. Bu değişiklikle birlikte bankalarda hesabı olan milyonlarca kişi artık daha yüksek tutarlarda nakit çekebilecek.
YENİ LİMİTLER NE KADAR OLDU?
Bankalar son dönemdeki düzenlemelerle ATM’lerdeki günlük para çekme limitlerini yükseltti. Örneğin bazı bankalar 7 bin 500 TL olan limiti 15 bin TL’ye, 10 bin TL olan limiti ise 20 bin TL’ye çıkardı. Bu artış acil nakit ihtiyacı duyanlar için önemli bir kolaylık sunuyor.
Limit artışlarıyla birlikte bankaların ATM'lerde nakit bulundurulması konusuna daha fazla dikkat etmesi gerekecek. Bu düzenlemeyle yüksek enflasyon sebebiyle düşen finansal erişimi güçlendirme ve müşteri memnuniyetini artırma amaçlanıyor. Ayrıca bazı bankalar mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla ek çekim hakkı sunarak kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor.
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