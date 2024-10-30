Bankalardan yeni düzenleme: ATM para çekme limitleri değişti

YENİ LİMİTLER NE KADAR OLDU?

Bankalar son dönemdeki düzenlemelerle ATM’lerdeki günlük para çekme limitlerini yükseltti. Örneğin bazı bankalar 7 bin 500 TL olan limiti 15 bin TL’ye, 10 bin TL olan limiti ise 20 bin TL’ye çıkardı. Bu artış acil nakit ihtiyacı duyanlar için önemli bir kolaylık sunuyor.