En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini art arda 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken bu durum mevduat faiz oranlarının güncellenmesine neden oldu. Peki, 1 milyon liralık bir nakit birikiminin 32 günlük mevduat getirisi ne durumda? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve kazançları...