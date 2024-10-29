En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Yüksek enflasyon dönemlerinde pek çok yurttaş birikimlerini korumak ve değerlendirmek amacıyla mevduat hesaplarına yöneliyor. Bu süreçte bankaların müşteri çekmek için cazip faiz oranları sunmasıyla rekabet iyice kızıştı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2024 Salı, 13:55
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Bankaların sunduğu yüzde 50'ye varan faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Örneğin, yüzde 50 faiz oranıyla 1 milyon TL'lik bir mevduat hesabı açıldığında sadece 32 gün içerisinde yaklaşık 40 bin TL'lik bir kazanç elde edilebiliyor.

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini art arda 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken bu durum mevduat faiz oranlarının güncellenmesine neden oldu. Peki, 1 milyon liralık bir nakit birikiminin 32 günlük mevduat getirisi ne durumda? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve kazançları...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Getiri: 39 bin 737 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 737 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 42 bin 981 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 981 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 42 bin 170 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 170 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45.50

Net Getiri: 36 bin 899 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 899 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

FİBABANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 40 bin 548 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 40 bin 548 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 54

Net Getiri: 43 bin 792 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 43 bin 792 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

ING

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 42 bin 170 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 170 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Getiri: 34 bin 60 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 60 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Getiri: 33 bin 249 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 249 TL

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 37,25

Net Getiri: 30 bin 208 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 208 TL

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