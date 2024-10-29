En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi!
Yüksek enflasyon dönemlerinde pek çok yurttaş birikimlerini korumak ve değerlendirmek amacıyla mevduat hesaplarına yöneliyor. Bu süreçte bankaların müşteri çekmek için cazip faiz oranları sunmasıyla rekabet iyice kızıştı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi.
Bankaların sunduğu yüzde 50'ye varan faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Örneğin, yüzde 50 faiz oranıyla 1 milyon TL'lik bir mevduat hesabı açıldığında sadece 32 gün içerisinde yaklaşık 40 bin TL'lik bir kazanç elde edilebiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini art arda 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken bu durum mevduat faiz oranlarının güncellenmesine neden oldu. Peki, 1 milyon liralık bir nakit birikiminin 32 günlük mevduat getirisi ne durumda? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve kazançları...
BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI LİSTESİ
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 39 bin 737 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 737 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 42 bin 981 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 981 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 42 bin 170 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 170 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45.50
Net Getiri: 36 bin 899 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 36 bin 899 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 40 bin 548 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 40 bin 548 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Getiri: 43 bin 792 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 43 bin 792 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 42 bin 170 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 170 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Getiri: 34 bin 60 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 60 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Getiri: 33 bin 249 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 249 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 37,25
Net Getiri: 30 bin 208 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 208 TL
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