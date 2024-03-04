Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
İstanbul ve Ankara'da konut fiyat artışı lüks projelerle bilinen Dubai’yi solladı. Verilere göre, Ankara'da konut fiyatları bir yılda yüzde 102 artarken İstanbul'da bu oran yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti. Dubai’de ise konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 18 oldu.
Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank ‘Global Residential Cities Index’ 2023 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı.
Rapor, Türkiye’nin büyük şehirlerinde yüksek enflasyonun ve düşük arzın tetiklediği konut krizini gözler önüne serdi.
10Haber'in derlediği bilgilere göre, Dünyadaki 107 kenti kapsayan global konut fiyatları endeksine Türk şehirleri damga vurdu.
Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 102,7 ile başkent Ankara oldu. Başkenti yüzde 77 ile İstanbul takip etti.
Türkiye’deki şehirlerini yüzde 18 artışla yıllardır gözde gayrimenkul yatırım destinasyonu olan Dubai, yüzde 14 ile Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ve yüzde 12 ile Yunanistan’ın başkenti Atina izledi.
DUBAI'Yİ SOLLADI
Son üç aylık fiyat artışına bakıldığında Ankara’daki fiyat artışının aralarında yapay adalarla dünyanın en yüksek binalarının da bulunduğu lüks projelerle bilinen Dubai’deki bir yıllık fiyat değişimini solladığı görülüyor.
Başkentte üç ayda konut fiyatları yüzde 20 artarken İstanbul’da bu oran yüzde 17 seviyesinde oldu. Dubai’de yıllık artış yüzde 18 olurken üç aylık artış yüzde 2.6 seviyesinde gerçekleşti.
AVRUPA'DA TABLO TAM TERSİ
Türkiye’de konut fiyatlarının hızlı artışının en büyük nedeni yüksek enflasyon nedeniyle yatırım amaçlı alımların çoğalması ve yetersiz kalan konut arzı olurken Avrupa’da ise konut piyasası pek iç açıcı değil.
İsveç’in başkenti Stockholm yüzde 12’lik düşüşle konut fiyatlarının en çok gerilediği kent oldu. Avrupa’nın en büyük finans merkezi Frankfurt’ta da fiyatlar yüzde 10 düşmüş bulunuyor.
Almanya’da Hamburg’da yıllık bazda yüzde 7.9, Köln ile Münih’te yüzde 7.1 düşüş görülürken başkent Berlin’de yüzde 5.1 gerileme söz konusu. Paris’te yüzde 6.1, Amsterdam’da yüzde 5.7, Viyana’da yüzde 4, Londra’da yüzde 1.2 konut fiyatlarında düşüş oldu. İtalya’nın başkenti Roma’da ise konut fiyatları değişmedi.
Konut fiyatlarının en fazla arttığı 10 kent...
(Kent Yıllık değişim %)
Ankara 102.7
İstanbul 77.6
Dubai 18.0
Zagreb 14.0
Atina 12.0
Vilnius 11.6
Varşova 10.6
Perth 9.7
Sofya 8.8
Philadelphia 8.6
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