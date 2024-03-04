Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

10Haber'in derlediği bilgilere göre, Dünyadaki 107 kenti kapsayan global konut fiyatları endeksine Türk şehirleri damga vurdu.

Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 102,7 ile başkent Ankara oldu. Başkenti yüzde 77 ile İstanbul takip etti.

Türkiye’deki şehirlerini yüzde 18 artışla yıllardır gözde gayrimenkul yatırım destinasyonu olan Dubai, yüzde 14 ile Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ve yüzde 12 ile Yunanistan’ın başkenti Atina izledi.