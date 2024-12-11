Dünyanın en değerli 10 para birimi: İlk sırada hangi ülke var?

Dünyada 180 para birimi yasal ödeme aracı olarak kabul edilse de, her biri aynı değere sahip değil. Güçlü bir para birimi, hem ulusal hem de uluslararası piyasadaki satın alma gücüyle belirleniyor. Bu gücü etkileyen faktörler arasında arz-talep dengesi, enflasyon oranları, merkez bankalarının faiz politikaları ve ülkenin ticaret dengesi yer alıyor. İşte, en güçlü 10 para birimi ve bu sıralamada neden yer aldıklarına dair bilgiler...