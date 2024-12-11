Dünyanın en değerli 10 para birimi: İlk sırada hangi ülke var?
Dünyanın en değerli para birimleri, ülkelerin ekonomik gücü, doğal kaynakları ve döviz kurlarıyla şekilleniyor. Kuveyt, Bahreyn ve Umman gibi petrol zengini ülkeler, yüksek satın alma gücüne sahip para birimleriyle dikkat çekiyor. ABD Doları ve Euro ise küresel ticarette en yaygın kullanılan para birimleri arasında yer alıyor. Peki en değerli para birimleri hangileri? İşte en değerli 10 para birimi...
Dünyada 180 para birimi yasal ödeme aracı olarak kabul edilse de, her biri aynı değere sahip değil. Güçlü bir para birimi, hem ulusal hem de uluslararası piyasadaki satın alma gücüyle belirleniyor. Bu gücü etkileyen faktörler arasında arz-talep dengesi, enflasyon oranları, merkez bankalarının faiz politikaları ve ülkenin ticaret dengesi yer alıyor. İşte, en güçlü 10 para birimi ve bu sıralamada neden yer aldıklarına dair bilgiler...
10. ABD DOLARI (USD)
ABD Doları, dünya ticaretinde en çok kullanılan ve rezerv para birimi olarak kabul edilen bir para birimidir. 1792'de dolaşıma giren ABD Doları'nın yüzde 30'u ABD sınırlarının dışında kullanılıyor. 1 ABD Doları, 34,87 TL'dir.
9. BAHAMA DOLARI (BSD)
Bahama Doları, Bahamalar Topluluğu'nun 1966'dan beri resmi para birimidir. ABD dolarına bire bir sabitlenmiştir. Bahamalar, turizm ve finansal hizmetler alanındaki güçlü ekonomisi ve vergi cenneti olarak bilinen statüsüyle dikkat çekiyor. 1 Bahama Doları, 34,90 TL'ye eşittir.
8. EURO (EUR)
Euro, 19 Avrupa Birliği ülkesinin resmi para birimidir. İlk kez 1999'da kullanılmaya başlayan Euro, dünya çapında en çok kullanılan ikinci rezerv para birimidir. Serbest dalgalı bir para birimi olan Euro, uluslararası ticaretteki önemi nedeniyle yüksek değerini koruyor. 1 Euro, 36,61 TL'dir.
7. İSVİÇRE FRANGI (CHF)
İsviçre Frangı, İsviçre'nin resmi para birimidir ve 'güvenli liman' para birimi olarak bilinir. 1850'de tedavüle giren CHF, küresel piyasalarda finansal istikrarın bir sembolüdür. Siyasi tarafsızlık ve istikrarlı ekonomi sayesinde güçlü bir konuma sahiptir. 1 İsviçre Frangı, 39,48 TL'dir.
6. CAYMAN ADALARI DOLARI (KYD)
Cayman Adaları Doları, bu adaların 1972'den beri resmi para birimidir. 1.22 dolarlık sabit kur ile ABD dolarına bağlı olan KYD, Cayman Adaları'nın küresel finans merkezi ve vergi cenneti statüsüyle destekleniyor. 1 Cayman Adaları Doları, 41,88 TL'dir.
5. İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
Birleşik Krallık ve bazı denizaşırı topraklarının para birimi olan Sterlin, dünya tarihindeki en eski para birimidir. Ticaret ve finans dünyasında büyük bir etkiye sahip olan GBP, IMF’nin Özel Çekme Hakları sepetine dahil edilmiştir. 1 İngiliz Sterlini, 44,49 TL'ye karşılık gelmektedir.
4. ÜRDÜN DİNARI (JOD)
Ürdün Dinarı, 1950'de Filistin Poundu'nun yerine kullanılmaya başlandı. ABD Doları'na 1.41 dolarlık sabit kurla bağlı olan JOD, kendi ekonomik gücünden ziyade dolar bağlantısıyla güçlü kalıyor. 1 Ürdün Dinarı, 49,16 TL'dir.
3. UMMAN RİYALİ (OMR)
Umman Riyali, 1970'te tedavüle giren Umman’ın resmi para birimidir. 1986'da ABD Doları'na sabitlenen OMR, döviz dalgalanmalarına karşı istikrar sağlamayı amaçlamaktadır. 1 Umman Riyali, 90,57 TL değerindedir.
2. BAHREYN DİNARI (BHD)
Bahreyn Dinarı, Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn'in resmi para birimidir. ABD Doları'na 2 bin 659 dolarlık sabit bir oranla bağlıdır. Petrol ve doğal gaz gelirleri, Bahreyn'in ekonomik istikrarının temel taşını oluşturur. 1 Bahreyn Dinarı, 92,44 TL'dir.
1. KUVEYT DİNARI (KWD)
Dünyanın en değerli para birimi olan Kuveyt Dinarı, 1961'den bu yana kullanılmaktadır. Petrol zengini Kuveyt'in gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını bu emtia sağlar. Dinar, açıklanmayan bir para birimine sabitlenmiştir. 1 Kuveyt Dinarı, 113,35 TL'ye eşdeğerdir.
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