ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!
En düşük emekli maaşı açıklandı. Emekli maaşı ENAG'ın açıkladığı enflasyona göre artırılsaydı ne kadar olurdu? Aradaki fark şaşırttı...
Emekli maaşları hesaplamalarında Türkiye'deki enflasyon verileri belirleyici rol oynuyor. Bu verilerde ise Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki 3 yıl önce emekli maaşlarında TÜİK'in açıkladığı rakamlar yerine ENAG'ın verileri kullanılsaydı bugün emekli maaşı ne kadar olurdu?
YILLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞI
2022 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'deki en düşük emekli maaşı tarihlere göre şu şekildeydi:
- 2022 1 Ocak en düşük emekli maaşı: 2 bin 500 TL
- 2023 1 Ocak en düşük emekli maaşı: 5 bin 500 TL
- 2024 1 Ocak en düşük emekli maaşı: 10 bin TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU
2025 1 Ocak itibarıyla açıklanan en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL olarak açıklandı.
ENFLASYON ORANLARI
Peki bu süre içinde TÜİK'e ve ENAG'a göre enflasyon oranları kaçtı? Emekli ücretlerine ENAG'ın hesapladığı enflasyon oranında zam yapılsaydı bugün en düşük emekli aylığı ne kadar olacaktı?
TÜİK ENFLASYONU
TÜİK'e göre yıllara göre enflasyon oranları:
2024 TÜİK yıllık enflasyon: 44.38
2023 TÜİK yıllık enflasyon: 64.77
2022 TÜİK yıllık enflasyon: 64.27
ENAG ENFLASYONU
ENAG'a göre yıllara göre enflasyon oranları:
- 2024 ENAG yıllık enflasyon: 83.40
- 2023 ENAG yıllık enflasyon: 127.21
- 2022 ENAG yıllık enflasyon: 137.55
10 BİN LİRADAN FAZLA KAYIP
2022'de 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ENAG'ın enflasyon oranları baz alındığında bugün 24 bin 746 lira 95 kuruş olmalıydı. Yani ENAG'a göre emeklinin maaşı 10 bin 277 lira 95 kuruş eridi.
BELİRLEYİCİ TÜİK
Ancak emekli ve asgari ücrete yapılacak zamda Haziran 2022 tarihinden itibaren madde sepetini açıklamayan TÜİK'in raporları belirleyici oluyor.
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