ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

10 BİN LİRADAN FAZLA KAYIP

2022'de 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ENAG'ın enflasyon oranları baz alındığında bugün 24 bin 746 lira 95 kuruş olmalıydı. Yani ENAG'a göre emeklinin maaşı 10 bin 277 lira 95 kuruş eridi.