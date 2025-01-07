ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

En düşük emekli maaşı açıklandı. Emekli maaşı ENAG'ın açıkladığı enflasyona göre artırılsaydı ne kadar olurdu? Aradaki fark şaşırttı...

Savaşkan İskefli
07 Ocak 2025 Salı, 14:32
ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

Emekli maaşları hesaplamalarında Türkiye'deki enflasyon verileri belirleyici rol oynuyor. Bu verilerde ise Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasındaki fark dikkat çekiyor. Peki 3 yıl önce emekli maaşlarında TÜİK'in açıkladığı rakamlar yerine ENAG'ın verileri kullanılsaydı bugün emekli maaşı ne kadar olurdu?

ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

YILLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞI

2022 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'deki en düşük emekli maaşı tarihlere göre şu şekildeydi:

  • 2022 1 Ocak en düşük emekli maaşı: 2 bin 500 TL
  • 2023 1 Ocak en düşük emekli maaşı: 5 bin 500 TL
  • 2024 1 Ocak en düşük emekli maaşı: 10 bin TL 
ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

2025 1 Ocak itibarıyla açıklanan en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL olarak açıklandı.

ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

ENFLASYON ORANLARI

Peki bu süre içinde TÜİK'e ve ENAG'a göre enflasyon oranları kaçtı? Emekli ücretlerine ENAG'ın hesapladığı enflasyon oranında zam yapılsaydı bugün en düşük emekli aylığı ne kadar olacaktı?

ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

TÜİK ENFLASYONU

TÜİK'e göre yıllara göre enflasyon oranları:

2024 TÜİK yıllık enflasyon: 44.38

2023 TÜİK yıllık enflasyon: 64.77

2022 TÜİK yıllık enflasyon: 64.27

ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

ENAG ENFLASYONU

ENAG'a göre yıllara göre enflasyon oranları:

  • 2024 ENAG yıllık enflasyon: 83.40
  • 2023 ENAG yıllık enflasyon: 127.21
  • 2022 ENAG yıllık enflasyon: 137.55
ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

10 BİN LİRADAN FAZLA KAYIP

2022'de 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ENAG'ın enflasyon oranları baz alındığında bugün 24 bin 746 lira 95 kuruş olmalıydı. Yani ENAG'a göre emeklinin maaşı 10 bin 277 lira 95 kuruş eridi.

ENAG verileri ortaya çıkardı: Emekli maaşı sadece 3 yılda bakın ne kadar eridi!

BELİRLEYİCİ TÜİK

Ancak emekli ve asgari ücrete yapılacak zamda Haziran 2022 tarihinden itibaren madde sepetini açıklamayan TÜİK'in raporları belirleyici oluyor.

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