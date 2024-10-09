Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?
Nakit ihtiyacı olan ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredi alamayanlar için bankalar, 0 faizli kredi kampanyalarını devreye soktu. Kredi almak isteyenler, 6 ay vade ile ihtiyaç ve taksitli nakit avans kredisi kullanabiliyor. Bazı özel bankalar kredi miktarını 50 bin liraya kadar çıkarıyor. İşte 0 faizli kredi sunan bankalar...
Ekim ayında sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelleyen bankalar, acil nakit gereksinimi duyan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi:
QNB FİNANSBANK
Yeni müşteriler için 20.000 TL’ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli kredi sunuyor. Ayrıca, 3 ay vadeli 25 bin TL tutarında faizsiz taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 45 bin TL’lik bir fırsat oluşturuyor.
AKBANK
Yeni müşterilerine 20 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor. 3 ay vadeli 25 bin TL’lik faizsiz taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL’lik bir seçenek sağlıyor.
GARANTİ BBVA
Yeni müşterilere 20 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi ve 25 bin TL’lik 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans sunarak toplamda 45 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.
İŞ BANKASI
İşCep üzerinden İş Bankası müşterilerine 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
TEB
Yeni müşterilere, 6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’lik faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Böylece toplamda 50 bin TL’lik bir kredi fırsatı ortaya çıkıyor.
DENİZBANK
Denizbank, yeni müşterilere 6 ay vadeli 10 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL’lik faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
ING
Yeni müşterilere 6 ay vadeli 15 bin TL tutarında yüzde 0 faizli kredi sunulmakta.
ON DİJİTAL BANKACILIK
Yeni müşterilere 3 ay vadeli 15 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlıyor.
ENPARA
Yeni müşterilere özel olarak 6 ay vadeli 35 bin TL tutarında yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.
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