Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Nakit ihtiyacı olan ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredi alamayanlar için bankalar, 0 faizli kredi kampanyalarını devreye soktu. Kredi almak isteyenler, 6 ay vade ile ihtiyaç ve taksitli nakit avans kredisi kullanabiliyor. Bazı özel bankalar kredi miktarını 50 bin liraya kadar çıkarıyor. İşte 0 faizli kredi sunan bankalar...

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 14:24
Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

Ekim ayında sıfır faizli kredi kampanyalarını güncelleyen bankalar, acil nakit gereksinimi duyan müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. İşte 0 faizli kredi veren bankaların listesi:

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

QNB FİNANSBANK

Yeni müşteriler için 20.000 TL’ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli kredi sunuyor. Ayrıca, 3 ay vadeli 25 bin TL tutarında faizsiz taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 45 bin TL’lik bir fırsat oluşturuyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

AKBANK

Yeni müşterilerine 20 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor. 3 ay vadeli 25 bin TL’lik faizsiz taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL’lik bir seçenek sağlıyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere 20 bin TL’ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi ve 25 bin TL’lik 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans sunarak toplamda 45 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunuyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

İŞ BANKASI

İşCep üzerinden İş Bankası müşterilerine 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

TEB

Yeni müşterilere, 6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL’lik faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Böylece toplamda 50 bin TL’lik bir kredi fırsatı ortaya çıkıyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilere 6 ay vadeli 10 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL’lik faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

ING

Yeni müşterilere 6 ay vadeli 15 bin TL tutarında yüzde 0 faizli kredi sunulmakta.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Yeni müşterilere 3 ay vadeli 15 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlıyor.

Sıfır faizli kredi kampanyaları: Bankaların en yeni teklifleri neler?

ENPARA

Yeni müşterilere özel olarak 6 ay vadeli 35 bin TL tutarında yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.

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